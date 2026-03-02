Las olas despiden a Mar Barral, la artesana que las convirtió en joyas

Mar Barral en un taller Cedida

Mar Barral emprendió hoy la senda de vuelta a la tierra en la que tanto se inspiró para elevar el paisaje de Arousa. La artesana fue pionera en esa frase ya de "reel": En reinventarse. Lo hizo, como generaciones enteras, cuando no le quedó otra y la crisis de las oposiciones de Educación del año 92 la llevaron a sus propias "olimpiadas". La prueba era buscar un futuro y lo encontró en un sueño, las artes.

Siempre vinculada al mar que dio de comer a generaciones enteras de Carril, también de su familia, Barral se inspiró en las conchas, las olas, el azul cobalto, para crear una artesanía única, que cuidaba los tiempos y el detalle. Unas esperas variables, a las que sabía anteponerse por una intuición innata y el valor de la observación.

Barral trasladó hace unos años su obrador a Catoira, donde el Ulla cobra la fuerza del mar. A las tierras vikingas también le dedicó su arte, con numerosas creaciones. El apego a la raíz fue clave de una técnica que buscó la especialidad y la actualización constante, convirtiéndose en especialista del raku japonés y en pionera en la estampación botánica.

Son datos que muchos conocen de una artesana que está presente en muchos hogares por sus diseños de trofeos deportivos y otros más funcionales, en los que el ornamento siempre se impone. Frente al mero utilitarismo, belleza.

Era la máxima de Mar Barral también en el trato. Exquisito, delicado. Lo fue también en su primera pasión, que nunca abandonó: La educación. La carrilexa dio talleres de diversos tipos y sus alumnos, todos- también los más difíciles- fueron para ella como esas piezas a las que hay que dedicar distintos tiempos.

Carril y Arousa entera despiden a la artesana, pero Mar Barral queda para siempre inmortalizada en su obra.