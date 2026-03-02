La Diputación lleva a Vilagarcía la exposición sobre las pioneras en la investigación de las ciencias marinas

Una de las fotos de la exposición Cedida

La Diputación de Pontevedra visibiliza en Vilagarcía el papel de las mujeres pioneras en la investigación y en las ciencias marinas, a través de la muestra 'Achegas das mulleres á sustentabilidade do mar', en la que colabora con la Universidade de Vigo. Enmarcada en la programación 'A nosa meta, a igualdade', diseñada por el organismo provincial para conmemorar el 8M, será inaugurada mañana martes en el CEIP A Escardia, donde podrá visitarse hasta el 26 de marzo.

La exposición recoge oficios de las mujeres del mar desde 1914 hasta la actualidad, comenzando por los más antiguos, como el de mariscadora o redeira, hasta las investigaciones marinas, pasando por aquellas que trabajan en la salazón y en la conserva. Contiene vídeos y fotografías, así como imágenes, muchas de ellas inéditas, que sirven para "recuperar o saber das mulleres do mar e promover a igualdade e a acción positiva", explican desde el organismo provincial.

Un taller de Tamara Amorín

Además de la inauguración de la exposición, y como novedad este año, la profesora Tamara Amorín, que participó en la investigación de la muestra, impartirá un taller el 26 de marzo adaptado al alumnado de Educación Infantil en el que, a través de la historia de Emma, una niña muy curiosa, podrán conocer el papel que las mujeres desarrollan, desde siempre, en la conservación de los océanos y en la explotación sostenible de los recursos marinos. "Coñecerán así os oficios femininos invisibilizados ligados ao mar e poderán achegarse, de maneira lúdica e adaptada á súa idade, aos conceptos de coidado, respecto e responsabilidade ambiental", apuntan desde la Diputación.