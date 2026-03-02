Mi cuenta

Vilagarcía

La Diputación de Pontevedra renueva su compromiso con el 'Solifest' de O Piñeiriño

Aporta medios y logística imprescindible para la realización de la cita, que será 19 de abril

Olalla Bouza
02/03/2026 13:37
Reunión entre la Diputación y los organizadores del festival
Reunión entre la Diputación y los organizadores del festival
Cedida
La Diputación de Pontevedra colaborará por segundo año consecutivo con la organización del evento solidario 'Solifest', cuya recaudación irá a parar a la asociación Amencer Aspace, que regenta el centro Princesa Leticia para personas con parálisis cerebral. La asociación vecinal Breogán, de O Piñeiriño, y la entidad sociosanitaria mantuvieron una reunión con el diputado Javier Tourís.

El organismo provincial repite su apoyo logístico, con medios que permitan llevar a cabo el evento que se celebrará el próximo 19 de abril y que aspira a superar los 7.977,47 euros de la edición anterior que, por otra parte, ya había cuadriplicado la recaudación de la primera. Desde la asociación vecinal destacan que estos apoyos permiten garantizar la viabilidad del evento.

Campaña en redes

Además, destacan la campaña de promoción de esta edición, que alcanza una notable repercusión en redes. Uno de los nuevos nombres que mostraron su apoyo a la cita es el del neurocientífico Xurxo Mariño, investigador y divulgador científico, conocido por su trabajo en el ámbito de la neurociencia y por su capacidad para aproximar la ciencia a la ciudadanía. Se sumó a la campaña con un vídeo en el que anima a toda la ciudadanía a participar en el 'Solifest'. 

Otros rostros conocidos que mostraron su apoyo al evento fueron el cantautor Andrés Suárez, el pianista James Rhodes o los humoristas Oswaldo Digón y David Amor, entre otros.

