El sector pide la declaración de zona catastrófica y ayuda urgente para evitar cerrar cofradías

Rueda de prensa del sector del mar en el Gato Negro de Carril Gonzalo Salgado

“Isto acábase”. Con estas palabras definen patrones mayores, mariscadores y bateeiros el futuro del sector en la Ría de Arousa. Una vez más volvieron a comparecer para solicitar la declaración de zona catastrófica para una Ría que ya estaba en la UCI y que – tal y como explicó el patrón mayor de A Illa, Juan José Rial Millán– “agora está agonizando”. Se refieren a la mortandad masiva de moluscos motivada por el exceso de agua dulce no solo por el tren de borrascas, sino también por el vaciado de los embalses aguas arriba del Ulla. Así pues –y según expusieron los propios afectados– hay zonas más pegadas a la desembocadura del río (como puede ser Carril) en las que la mortandad ha sido del 100% de bivalvos porque se registró una salinidad 0 durante prácticamente veinte días. “Iso non hai ameixa que o aguante”, ratificó el patrón mayor carrilexo, Javier Quintáns. Su cofradía es una de las más afectadas, aunque no la única, de la Ría de Arousa.

El patrón de A Illa indicó que o las administraciones toman medidas urgentes o algunas cofradías tendrán que cerrar. Hizo referencia a la situación agónica de Vilanova – “que depende moito do marisqueo e que está en situación crítica”– y también a la suya, a A Illa. “Menos mal que tiñamos millo no piorno e que somos unha OPP e puidemos acceder a fondos europeos, senón estariamos nun estado moi moi delicado”. En el margen norte de la Ría el futuro es igual de desalentador. El patrón mayor de Rianxo, Miguel Pérez, señaló que la cofradía de A Pobra “entra en concurso de acreedores e Cabo de Cruz está a punto”.

"Chove sobre mollado"

Fue la presidenta de las mariscadoras de Carril, María Porto, la encargada de señalar que “chove sobre mollado” y que la situación agonizante del sector lleva ya varios años y que se precipitó al abismo a partir del año 2023. “Necesitamos axudas directas para que xente non acabe marchando do mar. Xa non hai relevo xeracional, pero deste xeito o que vai a pasar é que a xente marche completamente”, dice Porto.

De hecho el sector se pone a disposición de las administraciones para que se lleve a cabo un estudio que sea claro respecto a lo que ocurre realmente en la Ría. “Hai que ter en conta que, segundo di algún estudio, as augas interiores das rías tardan un 240% máis en renovarse e con tendencia ascendente”, explica el sector. De hecho indican que esto tiene consecuencias como que la contaminación permanece más tiempo dentro de la Ría con afectaciones nefastas en el marisco.

El sector considera que más allá de la línea de ayudas directas que se habiliten ahora es necesario llevar a cabo cambios estructurales que afecten, entre otras cuestiones, a la regulación y publicidad en el protocolo de vaciado de los embalses.

Trámites

Los representantes del sector reclamaron una línea de ayudas directas y urgentes. “Non podemos estar tantos meses con familias que teñen que aguantar sen ingresar”, manifestó. Una situación que afecta a las cuentas de los pósitos. “Sen ingresos non hai para pagarlles aos traballadores”. Aseguraron que “nós o que queremos é traballar, pero nesta situación límite precisamos axudas e tamén a exención das cotas da seguridade social e unha prórroga automática dos permex ata a recuperación, así como a prórroga das concesións”. Entre las peticiones también está la de la creación de un seguro público de producción marisquera y ayudas compensatorias por las pérdidas también entre los parquistas y los bateeiros. Fueron estos últimos los que declararon que –hasta el momento– lo que llevan constatada es una mortalidad de un 25% del mejillón. “E inda quedan zonas por analizar”, explicó Mario Vidal. Añadió que ”necesitamos que isto cambie e que as administracións nos boten unha man ao sector do mar”.

Para solicitar la declaración de zona muy afectada es necesario contar con los informes oficiales y muestreos de la Consellería do Mar, que se están llevando a cabo en estos momentos y que se prolongarán –tal y como indicaron desde el propio departamento autonómico–durante unas semanas. Un tiempo que el sector considera demasiado largo y agónico para las familias que viven del mar.

También denunciaron el hecho de que “a maiores e por encima” se haya incrementado la cuantía que deben pagar a la Seguridad Social.

El BNG

Tan solo minutos antes de la comparecencia de los representantes del sector del mar en el local de Gato Negro responsables municipales del BNG y la diputada nacionalista Montse Prado se reunían con el patrón mayor de Carril y la presidenta de las mariscadoras para abordar su situación concreta.

Tras el encuentro Montse Prado hizo referencia a las múltiples veces que su formación llevó el tema al Parlamento y a la reclamación de medidas de reforma estructural.

El patrón mayor indicó que la elevada mortandad va a provocar que la semilla no llegue para todos. “Non temos sementeiras propias en Galicia e hai que mercala fóra e a situación tamén estivo mal noutros países. Imos pedir todos á vez e non vai chegar para satisfacer a demanda”. En este sentido Prado subrayó que “non é de recibo que unha potencia marisqueira como é Galicia non conte con sementeiras propias”. La nacionalista reclamó más compromiso por parte de la administración autonómica y medidas urgentes.

Por el momento en Carril ya se veía trabajar a parquistas en sus viveros. “Estou seguro de que sairemos adiante, pero teñen que axudarnos”, replicaba el patrón mayor. Una situación sin precedentes que pasará factura varios meses.