El alcalde de Vilagarcía pedirá una nueva reunión con la Xunta para evitar pagar entre dos y tres millones por el traspaso de Fexdega

Fachada de Fexdega Gonzalo Salgado

La municipalización de Fexdega continúa dando capítulos a la historia de Vilagarcía. El Concello hará un nuevo intento para evitar el millonario pago que la Xunta exige por la disolución de la Fundación. Por el momento, el alcalde, Alberto Varela, pedirá una reunión con la conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana. Así lo anunció durante la última sesión de plenos, a preguntas de la oposición.

Para el regidor no tiene sentido que siga funcionando un Padroado que se reunió, por última vez, en 2021, para aprobar, precisamente, la liquidación. "Menos aínda ten lóxica que a Xunta reclame o pago de entre dous e tres millóns de euros por un pavillón que, dende hai case dúas décadas, mantén e xestiona con cartos e persoal propios a administración local", apuntan desde Ravella.

Una demanda de hace seis años

Fue en 2019 cuando el alcalde remitió por primera vez un escrito a la Consellería de Economía, que entonces dirigía Francisco Conde, solicitando la disolución de la Fundación Fexdega. El Concello nunca obtuvo respuesta. En 2021, el patronado- del que ya desaparecieran la Xunta, Caixavigo y Cámara de Comercio- se reunió con la presencia de Ravella y la Diputación. Por entonces, en plena pandemia, tomaran posesión tres nuevos representantes municipales- Alba Briones por el PSOE, Ana Granja por el PP y David Oliveira por Ciudadanos- que, además de aprobar las cuentas desde 2016- fecha de la última reunión anterior- aprobaron la liquidación.

"Dende entón, o único que se sabe é que a Xunta pretende que, para autorizala, primeiro o Concello debe pagar entre dous e tres millóns polo pavillón", señalan desde Ravella. Esto no lo acepta el gobierno local, que va a intentar que la disolución se haga a coste cero. Aprovechando que la Consellería de Industria tiene una nueva titular, María Jesús Lorenzana, desde hace tres años, el alcalde volverá a pedir una reunión, para insistir "na unanimidade da disolución e, sobre todo, coñecer se a Xunta cambiou o criterio sobre esixir unha indemnización tan alta", apuntan fuentes municipales que, advierten, "de seguir na mesma teima, o problema semella que se prolongará no tempo".