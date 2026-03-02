Mi cuenta

Comienzan las obras de Bouza de Abaixo, en Vilaxoán, y de las farolas del Paseo Marítimo

Un camión de la empresa adjudicataria de la reforma se quedó atascado y tuvo que dar vuelta por Vázquez Leis

Olalla Bouza
02/03/2026 16:53
Un pequeño incidente en las obras
La empresa adjudicataria comenzó ayer las obras de Bouza de Abaixo, una esperada reforma que la asociación con vecinal toma con cautela con respecto al soterrado de los cables. Un camión sufrió un pequeño incidente, ya que no entraba bien por esta vía y tuvo que salir por Vázquez Leis. Son, en todo caso, inconvenientes sin calado.

También en marcha está ya la renovación del alumbrado del Paseo Marítimo que une Vilagarcía y O Carril a través de A Concha-Compostela. Al mismo tiempo que está finalizando la fabricación de nuevos faroles, la empresa Setga comenzó la obra civil, es decir, la construcción de las cimentaciones que precisa cada uno de los postes.

Esta es la razón por la que los usuarios del Paseo se encontrarán, durante las próximas semanas, con zonas de paso restringido y máquinas y operarios trabajando. El Concello pide comprensión y colaboración, y recuerda los beneficios una vez que esté lista la obra. En el caso del Paseo, serán 54 nuevos faroles de carácter monumental, según el diseño exclusivo realizado por el escultor Elías Cochón. Las ‘Seabird’ tienen dos modelos, adaptados a las propias características de la zona, que se estrecha una vez que se llega a la zona de A Covacha, donde serán de un solo brazo

