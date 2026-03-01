Un conductor sin carnet da positivo en alcohol tras chocar contra tres coches e intentar darse a la fuga en Vilagarcía

Un coche patrulla de la Policía Local Gonzalo Salgado

No le faltó ningún requisito legal por incumplir. Un conductor que circulaba sin carnet causó un accidente en la Avenida de Vilanova, en el que se vieron implicados otros tres coches más, e intentó darse a la fuga. Sin embargo, fue localizado muy cerca, en la Rúa Serafín Ameijeiras, por la patrulla de la Policía Local, que le practicó una prueba de alcoholemia.

Arrojó un resultado de 0,57 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. La tasa no llega a ser delito, pero sí lo es conducir careciendo del preceptivo carnet, condición que también reunía este hombre que, por ello, fue denunciado. El atestado será enviado al juzgado en funciones de guardia. Además, su vehículo no tenía el seguro obligatorio y la ITV no estaba en vigor.

Además, también durante la mañana, la Policía Local de Vilagarcía se desplazó a López Ballesteros por el choque de un turismo contra un muro. El accidente se saldó solo con daños materiales, pero la conductora dio 0,70 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en la preceptiva prueba, por lo que se tramita atestado al juzgado, al ser tasa penal.

Durante la noche, los agentes también interceptaron a un conductor en Agustín Romero que dio un resultado positivo en la prueba de alcoholemia.