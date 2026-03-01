Tania García: “La agresión física es la punta del iceberg, pero hay muchos tipos de violencia”

Tania García en un Pleno del Concello de Vilagarcía Gonzalo Salgado

Tanía García es concejala de Servizos Sociais e Igualdade en el Concello de Vilagarcía de Arousa. Para ella, la igualdad debe abordarse desde las políticas públicas con un trabajo constante en prevención, sensibilización y coordinación entre administraciones, especialmente en un contexto en el que los discursos negacionistas vuelven a ganar peso. Desde su área, se impulsan distintas acciones orientadas a garantizar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

¿Qué medidas específicas o iniciativas se están tomando desde el Concello de Vilagarcía para avanzar en materia de igualdad?

En principio, digamos que las líneas fundamentales son, por un lado, la promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y, por otro lado, en este caso, la prevención de las violencias machistas.

¿Cree que ha aumentado la atención a estas políticas? ¿Hay más campañas de concienciación?

Sí, sobre todo a través de la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que supuso una inyección adicional de fondos a los ayuntamientos. Se incrementaron este tipo de acciones de prevención, tanto de sensibilización como, por ejemplo, formaciones en los centros de enseñanza.

Hay un grupo de coordinación también con el personal técnico del área de Igualdad, con los orientadores laborales de todos los centros educativos de Vilagarcía, que realizan reuniones periódicas que, a la vez, sirven para planificar proyectos y acciones a desarrollar por parte del CIM con los centros y también de cara a la sociedad.

Precisamente, quería preguntarle si existía coordinación con otras administraciones.

Sí, sí, claro. Ahora mismo hay un congreso que organiza In.Xurga, la asociación de mujeres con discapacidad centrada en la lucha contra la violencia de género y la búsqueda de la inclusión real.

“En los centros educativos tratamos de hacer una lectura de lo que ocurre y así corregimos la involución” Tanía García, concejala de Servizos Sociais e Igualdade en Vilagarcía

Y, bueno, los servicios del CIM también tienen coordinación constante con las fuerzas y cuerpos de seguridad, las entidades sociales, los servicios sociales municipales, el servicio público de empleo y múltiples administraciones con las que se coordinan de manera habitual en el día a día.

¿Algún proyecto relevante por parte del Concello de Vilagarcía que se esté llevando a cabo este último año?

Como proyecto en sí, yo creo que es fundamental la labor de prevención que se está haciendo, sobre todo teniendo en cuenta que estamos ante un momento de negacionismo de la violencia machista, sobre todo, en este caso, por parte de partidos de la ultraderecha.

De ahí la importancia de seguir trabajando en labores de prevención dirigidas a la población más joven, que es donde se ve un retroceso con respecto a otros avances logrados en los últimos años.

¿Y cree que hay alguna medida innovadora o propuesta que les diferencie?

Yo insisto en la labor de coordinación con los centros educativos. Creo que es fundamental. No sé si se da en todos los municipios, pero es algo que nosotros valoramos muchísimo porque conocemos de primera mano cómo está la situación y así podemos hacer una lectura de lo que ocurre entre la gente joven para corregir esta involución.

Insisto, lo importante es seguir trabajando contra estas ondas negacionistas e implementando líneas de trabajo que garanticen esa igualdad efectiva y, sobre todo, la prevención de todas las formas de violencia. Porque la agresión física es la punta del iceberg, pero hay muchos tipos de violencia.