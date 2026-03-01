Reclaman el mantenimiento del Lavadoiro de A Granxa, en Carril

Estado del lavadero Cedida

La Asociación de Veciños de Carril reclama al Concello de Vilagarcía una pronta intervención en el antiguo lavadero de la Fonte Santa, en A Granxa, ya que se encuentra en muy mal estado, lleno de pintadas y maleza.

Para empezar, denuncian que los accesos al lugar, que es un bien del patrimonio etnográfico, están llenos de maleza, por lo que piden a Ravella su inmediata limpieza. Una vez consigues llegar, los muros se encuentran totalmente llenos de pintadas.

El vandalismo deja su huella también sobre los elementos patrimoniales, aunque no es la única “pega” de la asociación, ya que la maleza también cubre los muros y los pilares de la antigua cubierta del lavadero, cuyo vaso también está lleno de verdín.

En la página especializada en la historia patrimonial del litoral arousano, Obaixoulla.gal, explican que el nombre del lavadero, ‘A Fonte Santa’, hace referencia a las cualidades que, antiguamente, la vecindad le atribuía a las aguas que de él emanaban.

Aunque los cambios urbanísticos y la construcción de las carreteras alejaron algo este lugar de la vida cotidiana de Carril y Bamio, se trata de una zona que la asociación quiere tener bien acondicionada, al ser parte de la historia de la parroquia. Por ello, sus representes reclaman agilidad y prontitud en la resolución de sus demandas. Pero, sobre todo, que una vez limpiado y adecentado se haga un seguimiento periódico del estado del lavadero de A Granxa.