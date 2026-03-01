Condenan a una aerolínea a pagar algo más de mil euros a cuatro vecinos de Vilagarcía a los que le canceló un vuelo

Fachada de los juzgados Gonzalo Salgado

El Juzgado de Instrucción número 1 de Vilagarcía dictó una sentencia que obliga a la aerolína Ryanair a abonar algo más de mil euros a cuatro vecinos de la localidad que vieron sus vuelos cancelados porque el avión carecía de sistema antiniebla.

En realidad, la magistrada estima parcialmente la demanda, ya que pedían, en principio, 4.697,17 euros, en base a una serie de gastos, como otros medios de transporte o comidas, que tuvieron que hacer a mayores.

La jueza señala que las condiciones climatológicas son motivo de peso para cancelar un vuelo, pero estima parcialmente la denuncia en base, realmente, al propio allanamiento de la aerolínea, que plantea pagar 929,12 euros por los gastos de billetes de vuelo, comida y taxi. La sentencia añade 121,65 euros por la comida del mismo día del vuelo, que estaba previsto para octubre de 2022 y tenía origen Santiago y destino Fuerteventura, al considerarse que se trata de “derecho de atención”, ya que la alternativa ofertada era la de volar dos días después.