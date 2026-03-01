Cocido "a fartar" en As Carolinas

Asistentes a la fiesta Gonzalo Salgado

La primera edición de la Festa do Cocido del barrio de As Carolinas fue todo un éxito, ya que contó con una gran representación vecinal pero también política. No falto ni siquiera el alcalde, Alberto Varela, que disfrutó de los manjares de la gastronomía gallega. En una buena mesa, además de los ricos manjares, no falta tampoco los postres y los vinos y licores, con posibilidad de refrescos y aguas para los que no quieran alcohol y también con menú infantil.

De hecho, fueron muchas las familias que no faltaron a la cita, en el que el encargado de hacer bajar todas las calorías del cocido fue Dieguiño, el músico de Vilagarcía que se está convirtiendo en indispensable de todo evento que se precie, por su gran capacidad de animador. La comisión de San Pedro de As Carolinas organizó el evento con el objetivo de amenizar el barrio más allá del verano. Este grupo de vecinos se unió hace un año para poner en marcha las fiestas de verano y ahora ya llegan también al invierno.