Vilagarcía

Tapan un hundimiento en la calzada registro en la Rúa Progreso de A Torre

La Policía Local y Emergencias también se desplazaron de noche a un incendio en Cornazo

Olalla Bouza
28/02/2026 19:33
Vistas de la zona
Vistas de la zona
Gonzalo Salgado
La Rúa Progreso, de A Torre, fue escenario de un nuevo hundimiento registrado en la calzada. Durante los pasados días se detectaron sucesos similares a lo largo del vial público vilagarciano, ya que las fuertes lluvias pusieron de manifiesto su mal estado, obligando a realizar actuaciones de parcheado.

En esta ocasión, se desconocen las causas. Fue la Policía Local de Vilagarcía la que se movilizó hasta la zona para vallar los alrededores del agujero. Posteriormente, personal de Obras del Concello efectuó un rellenado provisional, antes de una intervención más completa y para permitir que se pudiese seguir usando la calle. Fue una de las actuaciones de los agentes durante el turno de noche del viernes.

Además, acudieron a una vivienda unifamiliar deshabitada situada en la Rúa Santa Mariña, de la parroquia de Cornazo, ya que se registró un incendio. También actuó el Servizo Municipal de Emerxencias e Protección Civil, alertados por el Centro Integrado 112 de Galicia. Los hechos se produjeron pasados unos minutos de las once y media de la noche, sin que hubiera que lamentar daños de carácter personal.

Por otra parte, la Policía Local inmovilizó a una furgoneta que, tras el preceptivo control, se comprobó que carecía del necesario seguro.

