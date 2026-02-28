Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Néstor Rego estará en Vilagarcía con el acto 'Co BNG, Galiza gaña'

Hablará de iniciativas en el Congreso como el saneamiento de la Ría do Burgo

Olalla Bouza
28/02/2026 20:34
Néstor Rego
Néstor Rego
EFE
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El diputado nacionalista Néstor Rego estará el miércoles en Vilagarcía, en un acto que lleva por título ‘Co BNG, Galiza gaña!’. Será a partir de las 20 horas, en el Auditorio, y estará acompañada por la representante en O Hórreo Montse Prado y por el portavoz en Vilagarcía, Xabier Rodríguez. El objetivo, señalan desde la formación, es “informar á veciñanza da importancia de reforzar a presenza do BNG nas institucións, para defender os intereses da Galiza frente ao Estado”.

En este sentido, reivindican iniciativas como mejoras en las condiciones de la AP9, avances en el saneamiento de la Ría do Burgo, pasos en la modernización ferroviaria o progresos en la defensa de la lengua y de los servicios. Además, abordarán los retos actuales.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina