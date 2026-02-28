Néstor Rego estará en Vilagarcía con el acto 'Co BNG, Galiza gaña'

Néstor Rego EFE

El diputado nacionalista Néstor Rego estará el miércoles en Vilagarcía, en un acto que lleva por título ‘Co BNG, Galiza gaña!’. Será a partir de las 20 horas, en el Auditorio, y estará acompañada por la representante en O Hórreo Montse Prado y por el portavoz en Vilagarcía, Xabier Rodríguez. El objetivo, señalan desde la formación, es “informar á veciñanza da importancia de reforzar a presenza do BNG nas institucións, para defender os intereses da Galiza frente ao Estado”.

En este sentido, reivindican iniciativas como mejoras en las condiciones de la AP9, avances en el saneamiento de la Ría do Burgo, pasos en la modernización ferroviaria o progresos en la defensa de la lengua y de los servicios. Además, abordarán los retos actuales.