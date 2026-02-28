Mi cuenta

Diario de Arousa

María Quintiana: “Galicia foi pioneira en moitos recursos para as mulleres”

Desde o seu nomeamento en abril de 2024, a Directora Xeral de Política Social traballa día a día para visibilizar e sensibilizar sobre a igualdade de xénero en todos os sectores

Sandra Rey
28/02/2026 06:29
A directora xeral no seu despacho
A directora xeral no seu despacho
Cedida
A Consellería de Política Social e Igualdade da Xunta de Galicia é o órgano encargado de xestionar e garantir o benestar da sociedade galega, sendo unha das súas competencias máis importantes loitar e velar pola igualdade de xénero en todos os ámbitos, unha cuestión na que foron pioneiros no impulso de distintas iniciativas e normativas ao longo dos años.

Dentro deste departamento está a súa directora xeral, María Quintiana, que dende abril do 2024 contribúe á promoción e visibilización do papel da muller en todos os sectores.

Cal é a prioridade actual da Xunta en materia de igualdade?

Dende hai uns anos estamos poñendo moito o foco na mocidade, intentando achegarnos coas nosas políticas e accións de sensibilización. Por unha banda, a través das accións do Plan Proxecta+ nos centros educativos, pero tamén, desde fai dous anos, cos centros Quérote+, un recurso enfocado na xuventude e desde o que se traballan temas como a promoción da igualdade, a prevención da violencia de xénero, apostar polo valor da diversidade, e todo o relacionado coa sexualidade. E logo, tamén cos espazos de igualdade que puxemos en marcha nos principais festivais de música de Galicia, que están funcionando moi ben e que se están convertendo nun punto de referencia.

Pero para nós agora tamén é moi importante dar un paso adiante no que é a visibilización das mulleres profesionais galegas en todos os sectores e con traxectorias diferentes, porque precisamos que a as rapazas teñan referentes en diferentes eidos para que ningunha se quede sen estudar unha carreira porque crea que non é para ela.

Por que esa especial fixación na mocidade?

Sempre tivemos o foco na mocidade, pero si que é certo que coa aparición de novos desafíos coas redes sociais, que son novas ferramentas de comunicación e de información, centrámonos máis, porque cando son empregadas desde un bo lugar, todo perfecto, pois poden ser moi útiles e beneficiosas. Pero cando se empregan de maneira incorrecta, é moi importante centrarse niso. Por iso cremos que é de especial relevancia ampliar o foco en materia de sensibilización no ámbito da mocidade.

Ao longo dos anos, percibiron que fose necesario facer fincapé en cuestións de igualdade de xénero en algún sector concreto?

A igualdade de xénero ten que ser transversal: hai que traballala no ámbito do emprego, da educación, medio rural ou a cultura... Pero no laboral é moi importante, pois ao final é o que lle da a liberdade ás mulleres, a liberdade económica, e por iso facemos fincapé na visibilización de mulleres profesionais.

Desde as Consellerías de Emprego e Igualdade estamos traballando na que vai ser a primeira Estratexia de Emprego Feminino en Sectores Masculinizados, para conseguir darlle unha volta a isto e que nun futuro falemos de sectores nos que haxa unha presencia igualitaria de mulleres e de homes.

Houbo algunha iniciativa neste eido que fose un punto de inflexión para o goberno galego?

Eu creo que foron varias. É clave a normativa que se puxo en marcha en Galicia, pois foi pioneira, referíndome ás diferentes leis de Igualdade e en contra da violencia de xénero. Pero tamén creo que conseguimos un cambio de mentalidade, ser consciente de que a igualdade é importante pero, sobre todo, que é transversal, e considero que ese enfoque logramos telo en todo o goberno galego, sendo realmente o punto de inflexión.

En canto ás violencias machistas, como evolucionou a labor da Xunta nesta cuestión?

Agora mesmo temos dous equipos: un de promoción da igualdade en todo o que se refire á formación pura, e logo outro especializado na loita contra a violencia de xénero, porque cremos que así é máis efectivo o noso traballo.

Galicia foi pioneira en moitísimos recursos postos a disposición das mulleres víctimas de violencia de xénero, e tamén das familias, e polo tanto, o que fai neste sentido a Consellería de Política Social e Igualdade é manter, mellorar e impulsar novos recursos para, por un lado, apoiar e acompañar ás víctimas e, por outro, seguir facendo unha tarefa imprescidible que é de sensibilización nesta materia.

Hai previstos novos proxectos?

Temos previsto seguir lanzando convocatorias de axudas para entidades que traballan con mulleres en situación de vulnerabilidade, pero tamén para apoiar aos Concellos e os centros educativos no que ven sendo a posta en marcha de accións de promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero. E, nesta liña, queremos seguir consolidando todos os recursos e programas que temos en marcha, que están funcionando ben e hai que seguir insistindo neles.

Hai tamén a execución de algún proxecto novo en mente, pero irémolos avanzando proximanente. De momento estamos tramitando o Observatorio Galego das Mulleres do Rural e do Mar, que entrará en vigor nos próximos meses.

