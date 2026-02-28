La Vía Verde que une Vilagarcía, Caldas y Portas renueva su sello de 'Sendero Azul'

Un tramo de la Vía Verde Gonzalo Salgado

Las obras de acondicionamiento del nuevo acceso a la Vía Verde do Salnés desde Vilagarcía comenzarán el lunes. Será la empresa Construcciones Vales, SL la encargada de ejecutar, durante los próximos dos meses, la entrada a través de la Rúa O Charco, en Rubiáns.

La actuación lleva en un momento que coincide con la renovación, por tercer año consecutivo, del distintivo 'Sendero Azul', que otorga la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, la misma que gestiona las banderas que premian a las mejores playas.

Es el tercer año consecutivo que cuenta con este sello, que también renueva la ruta marinera que, por la costa, une Vilaxoán y Carril. Para el gobierno local se trata de una satisfacción doble, ya que mientras se mejora la accesibilidad, “dende fóra” se reconoce “o esforzo do Concello para facer da Vía Verde- a primeira do territorio íntegramente galego- nun referente do turismo”.

Mejora de la accesibilidad

El proyecto busca, fundamentalmente, mejorar la accesibilidad. Hasta el momento, la entrada ala Vía Verde se hacía por la Rúa do Río, con una notable pendiente no apta para todo tipo de públicos. El nuevo acceso, desde la Rúa Charco, tendrá una rampa muy suave, por lo que podrá utilizarla cualquier persona. El proyecto fue diseñado por el personal técnico de la Fundación de Ferrocarriles Españoles, la misma que ya ideara la vía original. Por tanto, mantendrá las mismas características. La constructora deberá retirar los traveseros y el terraplén de piedra que aún quedan de la vieja línea, para convertirlo en un camino de tierra compacta.

El sendero une Vilagarcía con Portas y pasa por Caldas. Lugares como la Azucreira son algunos de los que se pueden ver a través del antiguo trazado que, desde 1899, sirvió para extender la línea férrea desde Carril hasta la capital de la provincia.