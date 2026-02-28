La estrategia de Vilagarcía para 2030 incluye un registro de solares en riesgo de abandono

En el barrio de O Castro proliferan ejemplos de casas abandonadas Gonzalo Salgado

La Estratexia Urbana para la Vilagarcía de 2030 se divide en una serie de ejes que constituirán las políticas municipales de cara a la próxima década. Uno de ellos es el de la vivienda y, en concreto, elaborar medidas que contribuyan mejorar el acceso universal a un hogar.

En este sentido, el documento aprobado por el Pleno incluye una serie de acciones, como el impulso de un registro de solares en riesgo de abandono para garantizar la conservación y el uso de inmuebles ya construidos. En Vilagarcía existen diversos inmuebles, sobre todo en zonas de los cascos antiguos, que se encuentran en estado bastante deplorable o que presentan serias deficiencias. Algunas de ellas se encuentran valladas, como ocurre en calles como Rosalía de Castro, As Carolinas, Romero Ortiz o los barrios de O Piñeiriño y Os Duráns, entre otras. De hecho, durante los temporales de los pasados días se puso de manifiesto esta situación, hasta el punto de que el gobierno local pidió la colaboración de los propietarios para acelerar las obras y reducir el número de andamios en la vía pública.

La Estratexia Urbana señala que la rehabilitación edificatoria, así como la regeneración y renovación urbanas, “son imprescindibles para garantizar una estructuración del territorio que responsa a principios de sostenibilidad social, económica y ambiental”. Por ello, se propone este registro, que busca evitar que “un desuso temporal acabe deteriorando” el estado de los edificios. Pero no es la única medida que se incluye en un Plan de Vivenda que el documento aborda a medio y largo plazo.

Así, también se prevé la elaboración de una estrategia que promueva posibles inversiones municipales en viviendas para ampliar el parque de titularidad pública, el uso eficiente de los inmuebles vacíos y el suelo disponible, así como fomentar la rehabilitación y promoción de barrios o áreas deterioradas.

Inmuebles vacíos

Según los últimos datos (que son de 2024) Vilagarcía es el noveno municipio de Galicia en número de viviendas vacías (algo más de cinco mil). Por delante estarían las siete ciudades y Monforte de Lemos. Reducir esta situación es uno de los objetivos del documento aprobado por el Pleno, que también recoge un plan de impulso del alquiler.

En este sentido, propone diseñar redes de contacto entre las figuras de inquilino y propietario, así como establecer un gestor encargado de asesorar profesionalmente a ambas partes, con el objetivo de entablar relaciones jurídicas basadas en la seguridad y la transparencia.

Fondos europeos

Aunque el documento no establece medidas demasiado concretas, sí define líneas que se tendrán que tener en cuenta a la hora de abordar políticas municipales de vivienda. Para empezar, señala que se debe tener en cuenta el parque público y el número de inmuebles sujetos a regímenes de protección. En este sentido, hay dos actuaciones impulsadas por la Xunta, una de ellas en As Carolinas y otra en Marxión, que sumarán más de 300 pisos de protección autonómica, pero todavía están en proyecto. El precio de alquiler asequible es otra de las cuestiones que se deben tener en cuenta, según establece el documento. Lo cierto es que, en este sentido, Vilagarcía, al igual que el conjunto del territorio estatal, vive momentos complejos, con serias dificultades para las personas que cobran un salario medio a la hora de encontrar un hogar. En concreto, en la capital arousana ya son pocos los que bajan de los 500 euros. Si lo que se quiere es comprar, tampoco hay muchas más facilidades. De las cuatro promociones que se anuncian en la localidad, solo un par de pisos bajan de los 200.000 euros y son para una sola persona. En cuanto a los destinados a familias de tres o cuatro miembros, llegan a alcanzar el medio millón. Otro problema a la hora de arrendar es la dificultad de encontrar alojamientos que se oferten más allá de junio, ya que el verano se reserva para los alquileres vacacionales, muy tentadores para propietarios.

Por otra parte, la Estratexia Urbana señala, como una de las debilidades de Vilagarcía en esta materia, la existencia de un parque de viviendas muy antiguo, ya que un 46 por ciento serían anteriores a 1990. Aunque, en este sentido, cabe destacar que el documento se elaboró antes de las últimas promociones, que ayudarían a mitigar, aunque no mucho, dicho índice.

Otros ejes que aparecen en el documento que regirá las políticas públicas de Vilagarcía tienen que ver con el impulso del turismo deportivo. En este sentido, el municipio cuenta con una serie de eventos que contribuyen a este fin; también la movilidad sostenible, sin duda uno de los sellos del ejecutivo que preside Alberto Varela y, en concreto, de la Concellería de Urbanismo, en manos de Paola María Mochales, es otro de los ejes del documento, que propone ampliar la red de Camiños Escolares Seguros y de la red ciclista y peatonal, apuntando que Vilagarcía “es un referente” en esta materia.

La ampliación de los servicios sociales, con medidas como la mejora de la sede; una estratega de comunicación y difusión de la ciudad o la conversión en un destino turístico inteligente, lo cual también está en marcha, son otras de las medidas que se incluyen en la Estratexia Urbana de Vilagarcía 2030.

Precisamente en el marco de esta estrategia están las medidas incluidas en el plan de actuación integrado ‘Construyendo Vilagarcía: Innovación, inclusividad e sustentabilidade”, para el cual la Dirección General de Fondos Europeos acaba de conceder una asignación de 3,8 millones de euros.