Vilagarcía

El Concello de Vilagarcía hará una revisión de su RPT para incluir el plus de nocturnidad

La llevará a cabo la empresa que se encargó de la elaboración del documento

Olalla Bouza
28/02/2026 22:29
Fachada del Concello de Vilagarcía
Gonzalo Salgado
El Concello de Vilagarcía acaba de contratar una asistencia técnica para la modificación de la Relación de Postos de Traballo. El documento, aprobado en 2022 gracias al voto del que por entonces era edil no adscrito, David Oliveira, así como del PSOE- en el gobierno.

El documento rige las relaciones laborales en la plantilla del Concello, estableciendo categorías, funciones y otras cuestiones. Es la primera RPT de Vilagarcía y una demanda histórica de los sindicatos, que apoyaron su aprobación aunque también llevaron a cabo sus propias alegaciones.

Cuatro años después, Ravella procede a su modificación y, para ello, contrata una asesoría técnica con la empresa que se encargó de la elaboración del documento, unos trabajos que se prolongaron durante años.

Galivalia tendrá una labor clave: Por 4.840 euros, tendrá que integrar, dentro del complemento específico, el de nocturnidad, así como ealizar una nueva valoración de los puestos afectados.

El gobierno local acordó esta adjudicación durante una de las reuniones semanales del mes que acaba de finalizar. Otra de las medidas aprobadas fue conceder a Estudios y Alternativas la redacción del proyecto de Veiga do Mar.

