Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

El bosque-escuela 'Juan Manuel Pérez Eyré' toma forma en Xiabre

Un total de 85 voluntarios participaron en la sustitución de invasoras por plantas autóctonas

Olalla Bouza
28/02/2026 20:16
Fue una actividad intergeneracional
Fue una actividad intergeneracional
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El bosque escuela ‘Juan Manuel Pérez Eyré’ comenzó ayer a tomar forma en la parcela municipal situada al lado del Punto Limpo. Fue con una primera acción que sirvió para eliminar plantas invasoras y sustituirlas por especies autóctonas.

Para ello, un ejército de voluntarios, compuesto por 85 personas y coordinados por el profesor de la Universidade de Vigo, Óscar Briones, se congregó en Pinar do Rei, en Xiabre, para poner en marcha un proyecto que rinde homenaje al profesor recientemente fallecido.

En ese equipo había también profesionales del sector forestal y jardinería, que se entregaron a labores más técnicas. Asimismo, estuvo presente el alcalde, Alberto Varela, que participó como un voluntario más, al igual que la concejala de Educación, Palla María. A Xiabre llegaron personas procedentes de A Masía y Noia, de la provincia de A Coruña, y de Nigrán, de Pontevedra, así como de otros concellos y de Vilagarcía. “É un deses pequenos grandes proxectos que che animan a seguir traballando cada día por esta cidade, e máis aínda cando se dedica a unha persoa tan querida e que o ten máis que merecido”, señaló el regidor, que animó a participar en nuevas convocatorias de voluntariado porque “sentir este espazo como algo propio é a mellor garantía da súa pervivencia. Dentro duns anos, este bosque será un motivo de orgullo cidadán”.

Plumacho argentino

Durante toda la mañana, y organizados por grupos, los participantes talaron y retiraron diversas especies, como el denominado plumacho argentino o las acacias. En su lugar, fueron plantados un centenar de árboles autóctonos, como robles, castaños, nogales, alcornoques o sauces. Otros voluntarios se dedicaron a ir preparando el terreno y a podar otras especies también autóctonas que existen en el lugar. La intención, según explicó Briones, es la de llegar a plantar mil árboles en una parcela de siete hectáreas. El resultado será un bosque-escuela, que acogerá por lo menos tres experiencias similares durante el año, que se sumarán a las rozas periódicas de Ravella.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina