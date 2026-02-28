El bosque-escuela 'Juan Manuel Pérez Eyré' toma forma en Xiabre

Fue una actividad intergeneracional Gonzalo Salgado

El bosque escuela ‘Juan Manuel Pérez Eyré’ comenzó ayer a tomar forma en la parcela municipal situada al lado del Punto Limpo. Fue con una primera acción que sirvió para eliminar plantas invasoras y sustituirlas por especies autóctonas.

Para ello, un ejército de voluntarios, compuesto por 85 personas y coordinados por el profesor de la Universidade de Vigo, Óscar Briones, se congregó en Pinar do Rei, en Xiabre, para poner en marcha un proyecto que rinde homenaje al profesor recientemente fallecido.

En ese equipo había también profesionales del sector forestal y jardinería, que se entregaron a labores más técnicas. Asimismo, estuvo presente el alcalde, Alberto Varela, que participó como un voluntario más, al igual que la concejala de Educación, Palla María. A Xiabre llegaron personas procedentes de A Masía y Noia, de la provincia de A Coruña, y de Nigrán, de Pontevedra, así como de otros concellos y de Vilagarcía. “É un deses pequenos grandes proxectos que che animan a seguir traballando cada día por esta cidade, e máis aínda cando se dedica a unha persoa tan querida e que o ten máis que merecido”, señaló el regidor, que animó a participar en nuevas convocatorias de voluntariado porque “sentir este espazo como algo propio é a mellor garantía da súa pervivencia. Dentro duns anos, este bosque será un motivo de orgullo cidadán”.

Plumacho argentino

Durante toda la mañana, y organizados por grupos, los participantes talaron y retiraron diversas especies, como el denominado plumacho argentino o las acacias. En su lugar, fueron plantados un centenar de árboles autóctonos, como robles, castaños, nogales, alcornoques o sauces. Otros voluntarios se dedicaron a ir preparando el terreno y a podar otras especies también autóctonas que existen en el lugar. La intención, según explicó Briones, es la de llegar a plantar mil árboles en una parcela de siete hectáreas. El resultado será un bosque-escuela, que acogerá por lo menos tres experiencias similares durante el año, que se sumarán a las rozas periódicas de Ravella.