Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Yago Gómez Duro presenta su nuevo poemario en la librería Planeta Mozo, de Vilagarcía

Será mañana sábado a las 20 horas

Olalla Bouza
27/02/2026 18:07
Cartel del evento
Cartel del evento
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El escritor vilagarciano Yago Gómez Duro presentará en la librería Planeta Mozo su nuevo poemario, ‘Cuando dejó de llover’. Aunque afincado en Madrid, regresa a su localidad natal para este especial acto, que tendrá lugar a partir de las 20 horas en el establecimiento situado en Rodrigo de Mendoza, en un lateral del recinto ferial de Fexdega.

El acto contará además con una sesión de firmas abierta al público, según explican desde la librería. El autor describe esta obra como un viaje íntimo a través del desamor y de las emociones que acompañan a una ruptura. Los poemas recorren el dolor inicial, la soledad y la nostalgia, para avanzar poco a poco hacia la calma, el aprendizaje y un renacer emocional, apuntan desde Planeta Mozo. Durante la presentación, Gómez Duro compartirá su proceso creativo y leerá algunos fragmentos del libro, “ofreciendo a los asistentes un acercamiento directo a la sensibilidad y la honestidad que caracterizan su escritura”, apuntan desde la librería.

Planeta Mozo se ha erigido como un nuevo espacio de encuentro, acogiendo actos diversos. Además de presentaciones de libros o charlas, cuenta con clubs de manga y actividades como catan o magic.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina