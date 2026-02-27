Yago Gómez Duro presenta su nuevo poemario en la librería Planeta Mozo, de Vilagarcía

Cartel del evento Cedida

El escritor vilagarciano Yago Gómez Duro presentará en la librería Planeta Mozo su nuevo poemario, ‘Cuando dejó de llover’. Aunque afincado en Madrid, regresa a su localidad natal para este especial acto, que tendrá lugar a partir de las 20 horas en el establecimiento situado en Rodrigo de Mendoza, en un lateral del recinto ferial de Fexdega.

El acto contará además con una sesión de firmas abierta al público, según explican desde la librería. El autor describe esta obra como un viaje íntimo a través del desamor y de las emociones que acompañan a una ruptura. Los poemas recorren el dolor inicial, la soledad y la nostalgia, para avanzar poco a poco hacia la calma, el aprendizaje y un renacer emocional, apuntan desde Planeta Mozo. Durante la presentación, Gómez Duro compartirá su proceso creativo y leerá algunos fragmentos del libro, “ofreciendo a los asistentes un acercamiento directo a la sensibilidad y la honestidad que caracterizan su escritura”, apuntan desde la librería.

Planeta Mozo se ha erigido como un nuevo espacio de encuentro, acogiendo actos diversos. Además de presentaciones de libros o charlas, cuenta con clubs de manga y actividades como catan o magic.