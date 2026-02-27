Vilagarcía, su lucha por la democracia y su presencia en los papeles del 23-F

Imagen de la referencia a Vilagarcía en los papeles desclasificados del 23-F

Fue un 27 de febrero de hace justo ahora 45 años cuando Vilagarcía –convocada por el Partido Comunista– se manifestaba por la democracia. Lo haría tan solo cuatro días después del golpe de Estado del 23-F, que devolvió el miedo a las calles arousanas y a las filas de aquellos que lucharon de forma incansable contra la dictadura. Las referencias sobre la capital arousana y su efervescencia en aquella época histórica pueden encontrarse (no con facilidad) en los documentos que el Gobierno acaba de desclasificar sobre el día en el que la joven democracia española se vio amenazada. En ellos aparecen las movilizaciones convocadas por los comunistas, que cuando Tejero gritó el “¡Quieto todo el mundo!” sintieron el miedo en el cuerpo y a que todo volviese a ser en blanco y negro.

Así lo recuerda Margarita Teijeiro, militante en aquel momento del PC junto al que era su marido, Gonzalo Bouza-Brey. “Gonzalo e outros coma Juan Vázquez, Javier Ríos ou José Antonio Cora botáronse á rúa para evitar que saísen os fascistas”, señala. Ella, con un niño muy pequeño, lo dejó a cargo de sus abuelas y se fue a casa de una amiga. “Alí chamoume Enrique León e díxome que ao día seguinte saía un barco. Tiña medo por nós e polo neno”, reconoce.

Cando volvía de madrugada para a casa escoitei a dous borrachos na rúa que dicían: ‘O primeiro que ten que caer é Gonzalo Bouza-Brey” Margarita Teijeiro

En el que era en aquel momento el “California” se reunieron ese día militantes del PC, del PSOE y del BNPG. Mientras, según recuerda Teijeiro, en la desaparecida librería Buceta del entonces Obelisco (ahora Praza de Galicia) “quedaron os fascistas”.

Todos estaban pendientes de las noticias que llegaban de Madrid en una época en la que no había teléfonos móviles, pero en la que la comunicación fluía en la medida de lo posible. Con un gobierno de coalición – gobernaban los comunistas con los socialistas– en Vilagarcía los nervios estaban a flor de piel. “Gonzalo se tiña medo non o manifestaba. A el nunca se lle notou”, recuerda Margarita.

Ella señala que empezó a respirar cuando, ya de madrugada, Milans del Bosch ordenó la retirada de las tropas de Valencia. “Facía moitísimo frío e eu volvía para a casa. Á altura de donde hoxe está Zara viñan dous homes borrachos e eu escoiteilles dicir: ‘O primeiro que tiña que caer con isto é Gonzalo Bouza-Brey”. No fue así. Imperó la democracia y Vilagarcía siguió siendo libre.

La respuesta social

Días después se producía ese paro a modo de manifestación que partió de la Casa do Concello y que terminaba justo en el mismo punto. “Era o emblema da democracia, por iso era así o percorrido”, recuerda Teijeiro. Y la ciudad respondió a la llamada en defensa de la democracia.

Ese mismo día también hubo una manifestación en Madrid en la que – recuerda Margarita– “leu un manifesto precioso Rosa María Mateo”.

La actividad del Partido Comunista llevaba años desarrollándose en la clandestinidad en Vilagarcía antes de la muerte del dictador. También en otros puntos de la comarca de O Salnés. Ahora que el 23-F vuelve a la primera línea de la actualidad en la capital arousana se recuerdan los nombres de quienes ya no están, pero que siguen en la memoria y que fueron esenciales para que las libertades que hoy existen – y que parece que siempre estuvieron ahí– fuesen posibles.