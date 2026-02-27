Vilagarcía cuenta con un calendario de eventos de febrero a diciembre

El gobierno con los organizadores de eventos Gonzalo Salgado

Vilagarcía contará con un calendario unificado de los eventos que están incluidos en el sello municipal VGA365. Además, el alcalde, Alberto Varela, se comprometió a mediar con Portos de Galicia y Costas del Estado en el caso de los espectáculos que se lleven a cabo en terrenos de su afectación, como puede ser el caso de Revenidas, en el Puerto de Vilaxoán, o Ameixa Rock, en el de Carril, por poner dos ejemplos. Así quedó constatado en una reunión mantenida ayer entre el gobierno y los colectivos organizadores de eventos.

El ejecutivo renovó su “compromiso coa cultura local”, apuntan desde Ravella. Durante el encuentro, las partes asistentes coincidieron en que VGA365 “crea unha sinerxia que beneficia a todos, porque se dá máis visibilidade a cada proposta, pero tamén se difunde a idea de que Vilagarcía, como di a etiqueta, está sempre aberta”.

Por parte del gobierno, acudieron a la reunión el alcalde, Alberto Varela; la edil de Cultura, Sonia Outón y la de Urbanismo, Paola María. Asistieron además representantes de todas las iniciativas que conforman la marca. El Concello se comprometió a difundir anualmente el calendario conjunto de las citas.

Exención del canon

Varela transmitió la masiva presencia en los eventos de personas de otros municipios, tal y como “ben demostran os sistema de localización de móbiles”. Al tratarse de muchas las iniciativas que se llevan a cabo durante el año, desde el ejecutivo se pidió que las necesidades sean remitidas con al menos dos meses de antelación, ya que se implican diversos departamentos y servicios, como los de obras, electricidad, jardines, policía o comunicación, entre otros. Por parte de algunos responsables de eventos se hizo hincapié en la importancia de que otras administraciones colaboren para facilitar los trámites burocráticos, que en ocasiones se consideran excesivos y lentos.

Son, principalmente, eventos afectados por Portos y Costas. También reclaman la exención del canon, por el uso de un espacio público para un fin como es el de la creación cultural, que también es de interés público. El regidor se comprometió a ponerse en contacto con Xunta y Estado para esta cuestión.

Próximas citas

El calendario comienza ya en febrero, con ‘Achégate ao salón’, que se extiende hasta abril. En este mismo mes será el Solifest de O Piñeiriño. Ágora Vermú es en mayo, el mismo mes que Festivala. Siguen, en junio, Cidade de Libro y Clasclás. Ya en julio habrá Alén Metal, Atlantic y Folk no Alobre; para agosto será la Semana de Cine de Ádega y Festaclown. En septiembre, será la Ameixa Rock y Revenidas, en octubre Curtas, en noviembre Castes y en diciembre Fexturón, a los que se suma el ciclo de la Filarmónica, desde octubre hasta mayo.