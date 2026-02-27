Mi cuenta

UGT pide más personal y medios de vigilancia ante las "reiteradas" agresiones a profesionales sanitarios en Montecelo y Hospital do Salnés

El sindicato acusa de "desidia" a la administración autonómica

Olalla Bouza
27/02/2026 13:28
Entrada de Urgencias del Hospital do Salnés
Gonzalo Salgado
El sindicato UGT demanda al Servizo Galego de Saúde, dependiente de la Consellería de Sanidade de la Xunta, y a la empresa Eulen Seguridad, más vigilantes y medios técnicos para paliar las "reiteradas" agresiones a profesionales sanitarios, tanto en el Hospital do Salnés como en Montecelo.

"Es fundamental para que los profesionales de seguridad privada puedan ejercer su profesión con un mínimo de garantías para ellos, igual que para el personal sanitario y usuarios", señalan en un comunicado, en el que señalan que en menos de una semana se produjeron varios hechos violentos en ambos centros, con dos vigilantes de seguridad que precisaron asistencia.

UGT apunta que se están llevando a cabo reuniones con el Sergas para tratar estos asuntos, pero aseguran que desde la administración autonómica se están "demorando" estos encuentros, lo que califican de "desidia".

