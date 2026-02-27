Piden cuatro años de cárcel a un vecino de Vilagarcía por vender una papelina de heroína por 10 euros

Fachada de la Audiencia de Pontevedra Gonzalo Salgado

La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para un hombre acusado de vender una papelina con heroína a otro, en la vía pública, y por un precio de diez euros. Los hechos, que ocurrieron en 2023, llegan durante la próxima semana a la sección segunda de la Audiencia de Pontevedra. El ministerio público considera, en su escrito de acusación, que el hombre incurrió en un delito contra la salud pública en la modalidad de sustancias estupefacientes que causan grave daño a la salud de las personas, previsto y penado en el artículo 368 del Código Penal.

Por ello, pide una pena de 4 años y seis meses de prisión, con la accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como una multa de 30 euros, con la responsable personal subsidiaria de 15 días. Los hechos ocurrieron sobre las once de la mañana del 13 de agosto de 2023, cuando el acusado se dirigió a la plaza jardín del Doctor Fleming a otro hombre que se encontraba sentado en un banco, vendiéndole a cambio de 10 euros una bolsa termosellada que contenía una sustancia estupefaciente. Una vez analizada, resultó ser heroína, con un peso de 0,16 gramos y una riqueza del 29,59%, que hubiera alcanzado un valor en el mercado ilícito de las drogas de 26,88 euros