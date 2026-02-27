La Xunta confía en cambiar el horario del CEIP Rubiáns con el nuevo contrato de transportes

La ANPA de Rubiáns con el BNG en el Parlamento Cedida

La Xunta de Galicia valora la posibilidad de solucionar la demanda histórica del cambio de horario en el colegio de Rubiáns a través del nuevo contrato de transportes. Así informó la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, durante la Comisión parlamentaria y ante una iniciativa presentada por el BNG y defendida por la cambadesa Montse Prado. En O Hórreo se encontraban miembros de la directiva de la ANPA y los ediles nacionalistas en Vilagarcía, Xabier Rodríguez y Rosa Abuín.

Según la administración autonómica, la situación actual del transporte escolar en Vilagarcía impide el cambio de horario. "Atende a dez centros públicos, polo que calquera modificación horaria nun deles afecta á organización global do servizo", aseguró Fernández. Desde la Xunta recuerdan que así también se lo transmitieron a la representación de las familias durante una reunión con la directora xeral de Mobilidade, departamento que licita el autobús escolar.

Sin embargo, desde la Consellería de Educación aseguran valorar "positivamente" la propuesta de la ANPA de Rubiáns, que también impulsa el equipo directivo del colegio, que lleva años demandándolo. Lo que piden, es que el horario de entrada y de salida, que ahora se encuentra a las 9:50 y a las 14:50, sea igual al de resto de centros (a en punto en ambos casos). El actual, razonan desde la comunidad educativa, dificulta la conciliación por la mañana y, además, por la tarde da muy poco margen a la infancia que utiliza el comedor escolar.

Tres autobuses más

"A Xunta está a traballar nun novo escenario, dado que a Consellería de Presidencia ten en licitación o novo contrato de transporte escolar para a zona, que contará con 17 autobuses- tres máis que na actualidade- e cunha planificación actualizada segundo as necesidades reais detectadas. Este novo contrato supón un incremento do 12% no orzamento, cun investimento superior aos 9,5 millóns ata 2027", señalan desde Educación.

Es precisamente en el marco de la implantación de este nuevo contrato en el que se tendrá en cuenta la demanda del CEIP de Rubiáns, que el BNG volvió a llevar esta mañana al Parlamento. En cualquier caso, desde la administración autonómica transmitieron a la ANPA "con transparencia" que es necesario esperar a la formalización del nuevo contrato para poder realizar una evaluación definitiva.