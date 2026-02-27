Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

La Biblioteca municipal de Vilagarcía pone en marcha un servicio de préstamo de videojuegos

Nace a petición de las personas usuarias y cuenta ya con unos setenta títulos para X-Box, Nintendo Swictch y X-Box Series X

Olalla Bouza
27/02/2026 17:34
Entrada a la biblioteca Rosalía de Castro
Gonzalo Salgado
La biblioteca municipal Rosalía de Castro acaba de abrir un servicio que nace de la demanda de los usuarios: el préstamo de videojuegos. La iniciativa comienza con cerca de setenta títulos, dirigidos tanto a menores como mayores, y para tres de las principales consolas o plataformas: Nintendo Swictch, PlayStation y Xbox One-Xbox Series X.

La intención del gobierno local, a propuesta del director del centro, es ampliar el catálogo cada dos o tres meses, aunque dependerá de la evolución de la demanda, así como del buen uso que se haga del material. En este sentido, se pide colaboración de las personas usuarias en el cuidado de los juegos y que sean respetuosas con la devolución en tiempo y forma.

Los títulos adquiridos son recientes y de gran popularidad, según señalan desde Ravell. En estos días ya hubo cesión de ‘The Legend of Zelda’, ‘Donkey Kong Bananza’, ‘Bob Esponja: Titanes de las mareas’, ‘Spider Man II’, ‘Mafia. El Viejo Continente’ y ‘God of War Ragnarök’.

El sistema de solicitud es muy sencillo: La persona usuaria deberá de estar en posesión del carnet de la red de Bibliotecas de Galicia; en los estantes de multimedia dedicados a los videojuegos cogerá la caja vacía del título que le interesa, que luego llevará al mostrador, donde le entregarán el soporte correspondiente. Solo se podrá retirar un título de cada vez, facilitando así que el servicio beneficie al mayor número de personas posible. El plazo es de una semana.

