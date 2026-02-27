Mi cuenta

Vilagarcía

El Hospital do Salnés despide a una "compañera ejemplar": Teresa Búa abraza la jubilación

La auxiliar y el resto de profesionales celebraron la nueva etapa con una gran comida

Olalla Bouza
27/02/2026 18:22
Asistentes a la celebración
Asistentes a la celebración
Cedida
Los compañeros del Hospital do Salnés celebraron este mediodía la jubilación de Teresa Búa Treviño, auxiliar de Enfermería que “deja huella en el quirófano”. Destacan que se trata de una “gran compañera, ejemplar y excepcional”, a la que desean que esta nueva etapa “esté llena de alegráis”. El fin de los madrugones obligatorios se celebró con una gran comida.

