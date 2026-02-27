El Hospital do Salnés despide a una "compañera ejemplar": Teresa Búa abraza la jubilación

Asistentes a la celebración Cedida

Los compañeros del Hospital do Salnés celebraron este mediodía la jubilación de Teresa Búa Treviño, auxiliar de Enfermería que “deja huella en el quirófano”. Destacan que se trata de una “gran compañera, ejemplar y excepcional”, a la que desean que esta nueva etapa “esté llena de alegráis”. El fin de los madrugones obligatorios se celebró con una gran comida.