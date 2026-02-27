Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

El auditorio acogerá mañana la voz de la surcoreana Hera Hyesang

La soprano cantará acompañada por el pianista Rubén Fernández Aguirre

Fátima Pérez
27/02/2026 07:05
La soprano surcoreana Hera Hyesang Park
La soprano surcoreana Hera Hyesang Park
Cedida
El auditorio de Vilagarcía acogerá mañana, a las 20:30 horas uno de los conciertos más esperados dentro de la programación del ‘Décimo Aniversario’ de la Sociedad Filarmónica: la soprano surcoreana Hera Hyesang Park cantará acompañada por el pianista Rubén Fernández Aguirre.

La entrada será gratuíta para los socios de la Filarmónica, como es habitual, y el resto de personas interesadas deberán pagar 20 euros en la taquilla del auditorio.

La cantante destaca por su mentalidad y su determinación por desafiar el racismo, la discriminación y los estereotipos. Además Hyesand goza desde 2020 de un contrato con la prestigiosa Deutsche Gramophon, con quien grabó dos discos.

