Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

La librería Nobel de Vilagarcía tiene el mejor escaparate en honor a Rosalía de Castro

Con su propuesta, este local ganó el certamen de la Federación de Librerías

Fátima Pérez
26/02/2026 17:28
Escaparate de la librería Nobel en Vilagarcía
Escaparate de la librería Nobel en Vilagarcía
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La librería Nobel de Vilagarcía se alzó ayer con el galardón al mejor escaparate en el certamen de la Federación de Librerías, en colaboración con la Fundación Rosalía de Castro.

El certamen convocó a una docena de librerías de toda Galicia para que demostraran, un año más, su compromiso con el proyecto y su alta dosis de creatividad a la hora de poner en valor la figura de Rosalía de Castro, una de las autoras que más y mejor representa nuestras letras en el marco de su día que se celebró el pasado 23 de febrero.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina