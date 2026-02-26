La librería Nobel de Vilagarcía tiene el mejor escaparate en honor a Rosalía de Castro

Escaparate de la librería Nobel en Vilagarcía Cedida

La librería Nobel de Vilagarcía se alzó ayer con el galardón al mejor escaparate en el certamen de la Federación de Librerías, en colaboración con la Fundación Rosalía de Castro.

El certamen convocó a una docena de librerías de toda Galicia para que demostraran, un año más, su compromiso con el proyecto y su alta dosis de creatividad a la hora de poner en valor la figura de Rosalía de Castro, una de las autoras que más y mejor representa nuestras letras en el marco de su día que se celebró el pasado 23 de febrero.