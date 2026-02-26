La Escola Infantil abre el plazo de matrícula para el próximo curso

Escuela Infantil Municipal de Vilagarcía

Las familias que quieran acceder a una plaza en la Escola Infantil Municipal para el próximo curso académico pueden formalizar su inscripción y matrícula a partir del mes de marzo. Hay dos plazos. Para quienes quieran renovar la plaza las solicitudes deben presentarse entre el 1 y el 15 de marzo. Por su parte el segundo turno de inscripción será para aquellos que deseen reservar para nuevo ingreso. Será del 23 de marzo al 15 de abril.

Desde el Concello señalan que, una vez realizada la recopilación de la información, será el momento de hacer los baremos. Así pues los ingresos familiares, la situación laboral de los padres y tener otro hermano en el mismo centro son algunos de los factores a puntuar. Una vez terminado el proceso de preselección será cuando se abra el período de matrícula definitiva, que será entre el 3 y el 23 de junio.

Alumnado

Cabe recordar que la Escola Infantil Municipal tiene capacidad para acoger a 188 niños y niñas. El servicio se presta a través de la empresa Bonecos S.L., aunque – tal y como explican desde la administración local– en estos momentos está abierto el proceso para volver a licitar su gestión de cara a los próximos años.

La educación infantil de 0 a 3 años es gratuita para las familias y el coste efectivo lo asume el Concello en un 70%. Dicen desde Ravella que en el último mes la empresa facturó 23.500 euros, que abonó el Concello y que de ellos las arcas locales solo recibieron 6.800 de la administración autonómica.

La Escola Infantil abre a las 7:30 horas y cierra a las 20 horas, aunque ambos horarios pueden variar en función de la demanda. El servicio de comedor funciona de 12 a 14 y la merienda de 16 a 17. Las tarifas de este servicio están bonificadas en función de los ingresos familiares y de otras circunstancias según el baremo establecido.