Diario de Arousa

Vilagarcía

El Pleno debate hoy las tarifas para Xoán XXIII y el estado de las instalaciones deportivas

Los populares creen que “nuestros deportistas no pueden seguir entrenando con goteras en la pista”

Fátima Frieiro
26/02/2026 09:05
Imagen de una sesión plenaria anterior
Las tarifas definitivas para el aparcamiento Xoán XXIII o la necesidad de realizar una auditoría sobre el estado de las instalaciones deportivas son algunas de las cuestiones que se debatirán en la sesión plenaria de hoy. El Partido Popular liderado por Ana Granja indica que “nuestros deportistas no pueden seguir entrenando con goteras y cubos en la pista” y hacen referencia concreta al estado del almacén de Fontecarmoa (con el desprendimiento del falso techo hace unos días) y a los charcos que hay en el pabellón de Carril.

De ahí que, mediante una moción, los populares exijan la citada auditoría porque “necesitamos un diagnóstico real para dejar de poner parches y empezar a invertir con sentido común y planificación”. Otra de las mociones que defenderán los populares es la referente a los problemas que hubo con el tren en el Eixo Atlántico.

A mayores otras formaciones políticas también defenderán mociones como el apoyo del PSOE a las demandas de la comunidad educativa del IES Castro Alobre. Los nacionalistas del BNG también presentan una moción en apoyo a las reivindicaciones del sector agroganadero gallego.

La sesión es de carácter ordinario y empezará a las cinco de la tarde, como es habitual.

