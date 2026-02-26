El Concello abre el renovado gimnasio de Fontecarmoa tras invertir en él 18.000 euros

Imagen actual del gimnasio de Fontecarmoa

El gimnasio del complejo polideportivo ya está listo después de las obras de renovación en las que el Concello invirtió un total de 18.000 euros. Lo que se hizo fue llevar a cabo la sustitución de los viejos aparatos, después de que se rehabilitase el local.

Así pues los equipos Cortegada, Arosa, Club de Natación y Os Ingleses ya empezaron a utilizar las nuevas instalaciones a las que, a día de hoy, solo le faltan los balones medicinales y los sacos lastrados, que llegarán en fechas próximas. En todo caso cualquier otro club puede solicitar y hacer uso de las instalaciones, entre ellas la Agrupación Atlética Mazí.

Desde el Concello exponen que la renovación integral del gimnasio forma parte de un extenso plan de mejora de las infraestructuras deportivas municipales. Una de las más próximas –indican– es la dotación de una caseta-depósito en el estadio de atletismo. Además la administración local acaba de invertir 156.000 euros tanto en la puesta a punto de la pista como en la renovación de sistema de iluminación, con vistas a su homologación por parte de la Federación de Atletismo.

Dadas las problemáticas detectadas en el almacén del Mazí el Concello apunta que se arreglará en cuanto sea posible hacerlo.