Baños inaccesibles y ventanas que no cierran: los mil y un problemas del IES Castro Alobre

El secretario del IES Castro Alobre, Gustavo Tojo, expuso en el pleno todas las deficiencias del centro Gonzalo Salgado

Ni el alumnado ni las familias. Fue el equipo directivo del IES Castro Alobre – algo nada habitual– el que se personó en el pleno de Vilagarcía para poner en conocimiento de la Corporación la retahíla de problemáticas que el centro educativo lleva padeciendo desde hace años. Fue el secretario del instituto, Gustavo Tojo, el encargado de dirigirse a los concejales para pedir su apoyo y poder así hacerse oír ante la Consellería de Educación, que es la que tiene las competencias en la materia.

El secretario dividió las problemáticas que tiene el centro en tres: la seguridad, la accesibilidad y el acondicionamiento general de las instalaciones. Tojo hizo referencia en primer lugar al problema que tienen con un talud exterior con una pendiente que supera los cuatro metros. “Non hai nin muro de contención nin nada que protexa o espazo”, señaló. De hecho reconoció que “temos medo que poida haber algún accidente, ao igual que co perímetro da pista deportiva, que está sen acotar”. En el centro educativo tienen prohibido el acceso a esa zona y desde la dirección se alertó en varias ocasiones a la Consellería. “Non recibimos ningún tipo de resposta”, subrayó Tojo.

Los populares anunciaron que la próxima semana un técnico de Educación visitará el instituto

En materia de seguridad los problemas van más allá. El secretario hizo diferencias entre los edificios de la ESO y de Bacharelato. En el primero –alertó– “as portas non cumpren a normativa vixente e non contan cun sistema antipánico. Témolas abertas precisamente por iso, pero iso tampouco contribúe a que sexan efectivas as medidas de aforro enerxético”. Una seguridad que – a juicio de la dirección del centro– también está comprometida en el pabellón polideportivo. “Hai un escalón duns dez centímetros nas dúas vías de evacuación. En caso de que pase algo e os rapaces teñan que saír un pode tropezar facilmente e ser aplastado polo resto. E aí si que non podemos prohibir o acceso, porque o precisamos”, explicó el secretario. En esa misma instalación las gradas también son un problema. “Houbo un accidente dunha limpadora o curso pasado. Por encima nas gradas exteriores os escalóns están totalmente desfeitos e non cumpren as medidas mínimas de seguridade”, indica.

Las carencias de los aseos

La falta de accesibilidad en el centro –en algunos casos muy grave– fue otro de los asuntos que la dirección llevó al Pleno. “Os aseos do edificio da ESO non están adaptados. Temos alumnado en cadeira de rodas e non pode acceder a eses baños”. Ocurre lo mismo con la cafetería y con la antigua casa del conserje. “Gustaríanos usala como ludoteca, pero tampouco é posible. A reforma sería mínima, pero de momento non se pode utilizar”, destacan desde el centro.

Un inmueble de más de 50 años también acumula problemas de acondicionamiento. “Houbo un cambio de ventás, dunha parte, pero deben ser dunha calidade moi mala porque non podemos pechalas”, expone. Además denuncia la corrosión de los pilares de la fachada. “Hai un problema co saneamento, que entendemos que está afectando a esa corrosión. Informamos, pero non temos resposta”, declara.

El secretario reconoció que con el presupuesto con el que cuenta el centro es imposible llevar a cabo estas actuaciones, pero entiende que al menos “podería ter mandado a alguén que nos faga un informe de como priorizar os gastos”. Lo que buscan, insistió, es “unha resposta”.

Todos los partidos de la Corporación – sin excepción – apoyaron las peticiones de la comunidad educativa del Alobre. La portavoz del gobierno, Tania García, se comprometió a trasladar a “instancias superiores” los problemas y a llevar el asunto al Parlamento gallego a través de los diputados socialistas. La responsable local lamentó que “nin sequera se dignen dende a Xunta de Galicia a contestar ás peticións múltiples e escritos que se lles teñen enviado dende o instituto” y lamentó que “unha vez máis teñamos que ver aquí a centros educativos reclamando melloras para poder levar a cabo un ensino de calidade”.

El portavoz del BNG, Xabier Rodríguez, también hizo referencia a la “falta de resposta da administración educativa” y se mostró a favor de las reivindicaciones.

Visita inminente

Fue el concejal del PP, Raúl Santamaría, el que defendió la postura de su grupo en este asunto y el que anunció que un técnico de la Consellería de Educación visitará el centro la próxima semana para constatar las deficiencias que existen en vivo y en directo. Los conservadores pedían la inclusión de una enmienda a la moción en la que solicitaban un plan estatal al Gobierno central. El resto de grupos rechazó incluirla.

En todo caso los populares votaron a favor por considerar que las peticiones de la comunidad educativa son “xustas”. “Sabemos que a Xunta vai facer todo o que estea na súa man”, subrayó Santamaría.

El alcalde, Alberto Varela, fue el último en intervenir en este punto y lo hizo con una reprimenda a las filas del Partido Popular. “O seu representante no Consello Escolar do IES Castro Alobre non vai ás reunións, senón poderían ter escoitado estas demandas moito antes e de forma directa”, lamentó.

Ordenanza de aparcamientos

Fue una sesión con muchos asuntos de trámite en la orden del día. Entre ellos se procedió a la aprobación de la ordenanza fiscal mediante la cual se regulan los precios de los aparcamientos municipales como es el Xoán XXIII y en la que se han añadido bonificaciones para vehículos que pagan el rodaje en la capital arousana.