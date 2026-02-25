Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Un total de doce farmacias de O Salnés y otras cinco de Ulla-Umia son ya Punto Violeta

Fátima Frieiro
25/02/2026 17:08
Un total de doce farmacias de la comarca de O Salnés y otras cinco de la de Ulla-Umia son ya Punto Violeta de lucha contra la violencia machista. Así lo ha confirmado el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, después de conocer que en toda la provincia son un total de 62 boticas las que se han adherido a este plan.

La presidenta del Colegio Provincial de Farmacéuticos, Beatriz García, explicó que las sesiones de presentación y formación que se han realizado en las diferentes comarcas han dado sus frutos e incidió en que casi todos los días hay una nueva incorporación al proyecto.

Losada por su parte subrayó que disponer “desta auténtica rede capilar de apoio ás mulleres por toda a provincia, facéndoa ademais permeable ao territorio rural onde os recursos sempre son máis escasos, paréceme un salto cualitativo e isto é mérito fundamentalmente do colectivo de farmacéuticas e farmacéuticos da provincia, que deron un paso adiante”.

En este sentido añadió que “as farmacias son espazos de confianza, atendidos por profesionais da saúde, en gran parte mulleres, e cunha ampla presenza no rural. Por iso son, en certa medida, refuxios dende os que as mulleres poden demandar ayuda en situacións difíciles”.

