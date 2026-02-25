Un documental pondrá en valor el trabajo de las mujeres del mar de Carril

Imagen de mariscadoras en la playa de Carril Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía y la Cofradía de Carril unen sus esfuerzos en la puesta en marcha de un proyecto que busca poner en valor la memoria y el trabajo de las mujeres pegadas al mar. Las dos entidades presentarán un proyecto conjunto al Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) con el objetivo de conseguir la financiación para unha propuesta que arranca bajo el título “Mulleres que conservan”. El plan está valorado en 26.000 euros y contempla varias acciones. Entre ellas está la elaboración de un documental en el que se recogerá la memoria ligada al mar y a mayores también se desarrollarán talleres culinarios y rutas marineras.

En la memoria de la iniciativa se señalan algunas de la cuestiones que se buscan con el proyecto. La primera resaltar a las mujeres que trabajaron o trabajan en la industria conservera. También aquellas que preservan el espacio marítimo del que obtienen una renta, como son los parques de cultivo. Además también se hablará de las que mantienen la cultura marinera y reivindican su papel en ese ámbito, así como las que muestran cómo hacer conservas con el producto fresco del día.

Talleres abiertos

Además de la citada pieza audiovisual, que llevaría el título “Mulleres que conservan: voces do pasado e do mar”, el proyecto contempla otras actividades paralelas. Así pues Rocío Garrido será la encargada de llevar a cabo dos talleres sobre conservas y nutrición, mientras que María José Fariña impartirá dos más sobre cómo elaborar conservas.

Por su parte Xoanqui Ameixeiras, que actuará como presentador y colaborador en los talleres citados, también dirigirá otros dos de cocina con conservas de Os Peperetes, la marca “made in Carril”.

Por último, y a través de la empresa Náutica Medusa, habrá rutas cotinuadas por el Camiño do Carril y talleres de marisqueo. Además, en colaboración con Rompetimóns, habrá cuatro salidas en el galeón que esta asociación restauró y que es ya todo un emblema de esta localidad carrilexa.

Las dos administraciones cifran que el coste del proyecto asciende a unos 26.000 euros. Además exponen desde el Concello que en los últimos años, y a través de los Galp, Ravella puso en marcha distintas iniciativas para valorizar la relación de Vilagarcía, Carril y Vilaxoán en Arousa. Entre ellas están las rutas de turismo marinero, el mirado de la Cruz de Xiabre y la promoción de la gastronomía ligada a la Ría de Arousa. Lo que se busca ahora es seguir insistiendo en esta misma idea, pero enfocándose más en el papel de las mujeres.

Cabe recordar que en los últimos meses en Carril se celebró alguno de los talleres gastronómicos que están moviéndose por las plazas de abastos y que buscan, de hecho, promocionar la cultura marinera y el producto propio de la Ría.