Precios disparados en Vilagarcía: Son pocas las viviendas de obra nueva que bajan de los 200.000 euros

Terrenos sobre los que se asentará una de las nuevas promociones Gonzalo Salgado

Las nuevas promociones inmobiliarias que se anuncian para Vilagarcía dejan al descubierto el elevado precio en el que que se encuentra la vivienda de obra nueva. Y es que de las cuatro promociones que se anuncian en el municipio, una de ellas en primera línea de playa, no se encuentran pisos que sean a un precio asequible para una persona con un salario base medio, que en la comarca de O Salnés se encuentra en los 1.750 euros.

Se trata, además, de los pisos a precios más bajos, algunos de ellos de una sola habitación. Así sucede, por ejemplo, en la nueva promoción de Rosalía de Castro, la primera en mucho tiempo que se pone en marcha en el Paseo Marítimo. Con vistas espectaculares al mar y a la isla de Cortegada, un piso de 54 metros cuadrados y un dormitorio, es decir, para como mucho una pareja, cuesta 198.000 euros. Es el más barato y el más caro supera el medio millón (550.000). Pero no es el único caso.

En ubicaciones menos turísticas, también se encuentran precios disparados. Así, una promoción en el barrio de O Piñeiriño ofrece su vivienda más barata por 187.000 euros, aunque en este caso tiene dos dormitorios y un total de 71 metros cuadrados. En esta misma obra, los áticos alcanzan los 360.000 euros.

A escasos metros, en la Avenida de Cambados, también se anuncia una promoción de obra nueva, cuya construcción se preveía para mayo del año pasado aunque va con retraso, y con precios que van entre los 235.00 y los 306.000 euros. En el edificio nuevo que se está construyendo en el barrio de San Roque, la obra nueva que se encuentra más avanzada de las previstas, ya solo quedan tres viviendas a la venta, con precios de entre 242.000 y 280.000 euros, pero de tres y cuatro dormitorios y superficie amplia (el más pequeño roza los 100 metros cuadrados).

El turista, principal objetivo

El panorama a la hora de acceder a una vivienda es, por el momento, complicado para las personas con un sueldo medio en Vilagarcía. La Xunta tiene en marcha dos procesos para la construcción de vivienda pública, uno con diez pisos en Marxión (el procedimiento que se encuentra más avanzado) y otro en As Carolinas, que supondría la puesta en el mercado de 350 nuevos hogares.

A la espera de estas construcciones, la situación del mercado inmobiliario en Vilagarcía es compleja. Y es que no solo la obra nueva, sino también las de segunda mano, se encuentran cerca de los 200.000 euros, incluidas aquellas que necesitan una reforma o, directamente, una rehabilitación. La construcción se ha orientado, en los últimos años, hacia edificios con cuidado de la estética, al igual que las rehabilitaciones, en muchos casos con un objetivo muy claro: Destinarlas a la vivienda vacacional y turística.