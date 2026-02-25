Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Mar prolongará unas semanas los muestreos en bancos marisqueros

El sector teme que las ayudas lleguen tarde y que esos retrasos dejen a afectados fuera de las mismas

Fátima Frieiro
25/02/2026 00:13
Imagen de mariscadoras en Carril
La Consellería do Mar prolongará todavía unas semanas más la realización de muestreos y pruebas biológicas en los bancos marisqueros de la Ría de Arousa afectados por la oleada de temporales y la bajada drástica de la salinidad. Así lo señalan desde el departamento autonómico, que expone que los biólogos ya estuvieron en diferentes cofradías para ver la problemática a pie de playa. Aún así el trabajo será durante varias semanas porque, entienden desde Mar, hay que “contar cunha avaliación técnica e rigorosa do impacto dos temporais e da evolución dos bancos marisqueiros en cada ámbito concreto”.

De forma paralela responsables de la administración autonómica mantienen reuniones periódicas con entidades representativas del marisqueo, un contacto que continuará a lo largo de las próximas semanas cuando se vaya viendo el avance de los muestreos. Dicen desde la Xunta que esos encuentros con los profesionales de las cofradías permiten compartir información actualizada, conocer de primera mano la situación de los profesionales y avanzar en el diseño de medidas de apoyo adaptadas a la realidad de las cofradías y de las personas afectadas. Eso sí, dicen que “baseándose nos datos técnicos que se vaian obtendo”.

Preocupación

Lo cierto es que la incertidumbre preocupa –y mucho–al sector. No solo por la elevada mortandad del marisco, sino también por el temor a que la línea de ayudas se dilate en el tiempo. “Non podemos esperar tanto”, señalan algunos de los afectados. Y es que tanto desde el marisqueo a pie, como desde otros sectores como el bateeiro hablan ya de una “catástrofe sen precedentes”, más incluso que la del año 2023, que también derivó en la habilitación de una línea de ayudas económicas para paliar las pérdidas entre mariscadores de la Ría. De momento habrá que esperar un poco para ver en qué medida y qué requisitos piden para las mismas.

