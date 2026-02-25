Las obras en Bouza de Abaixo, en Vilaxoán, comienzan con el marcaje de redes y la instalación de vallas

Paola María, Alberto Varela y José María González en la presentación de la actuación Mónica Ferreirós

Las obras de reforma integral de la Rúa Bouza de Abaixo, en Vilaxoán, comenzaron esta mañana con la instalación de casetas y vallados y el marcaje de redes y conexiones, según explican desde el Concello. Las máquinas de Construcciones Castro Figueiro, adjudicataria, comenzarán a actuar sobre el vial desde el lunes. Lo harán desde la parte más baja, junto a la Praza de Abastos y hasta después del cruce con la Rúa Alfredo Saralegui.

La circulación de vehículos quedará, por tanto, anulada en estas zonas mientras duren los trabajos. Un vez finalizados, seguirán avanzando hacia arriba, hasta desembocar en la Avenida de Cambados, lo que implicará nuevos cierres y limitaciones.

Por tratarse de un vial interno fundamental en Vilaxoán, el alcalde, Alberto Varela, remitió una carta a las personas residentes en esta zona, explicándoles el alcance del proyecto pero también agradeciéndoles su comprensión por adelantado, pidiendo colaboración mientras estén en marcha las obras.

“Esta actuación será moi beneficiosa e ten por obxectivo mellorar as infraestruturas e os servizos municipais, facer os espazos máis seguros, accesibles e modernos, e contribuír ao benestar e á calidade de vida de toda a veciñanza”, explica el regidor en la misiva.

Bouza de Abaixo cuenta con una longitud de algo más de 300 metros y un trazado ancho y ancho diversos. La superficie sobre la que se va a actuar suma 2.200 metros cuadrados, en los que se aplicarán diferentes soluciones técnicas y estéticas, partiendo de una plataforma única.