La recogida de voluminosos se cuatriplicó en Vilagarcía desde 2022

Alberto Varela y Tania García, junto a responsables de Urbaser, en la presentación de la campaña Gonzalo Salgado

La recogida de voluminosos se cuatriplicó en Vilagarcía en los últimos cuatro años. Así, si entre 2022 y 2023 se recogieron el doble, esta cifra volvió a multiplicarse por dos entre 2024 y 2025. Se trata, por tanto, de un buen funcionamiento del servicio que, sin embargo, todavía precisa mejorar, como recordó Diego Pacho, responsable de Urbaser. La empresa concesionaria y el Concello ponen en marcha una campaña de concienciación ciudadana, con el buzoneo de 10.000 folletos de 'Alimenta un comelixo'.

En estos dípticos se explica la forma correcta de enviar cada residuo a los contenedores, y cuáles son los que aceptan y los que no cada uno delos colores. "Aínda que as cifras evidencia que se está facendo un bo traballo, todavía hai depósitos impropios", explicó Tania García, concejala de Limpeza. El alcalde, Alberto Varela, tiró de anécdota personal para contar que no hace mucho que descubrió que las cajas de pizza no iban en el del cartón.

García Sanmartín incidió en que se trata de una cuestión económica- ya que el tratamiento del contenedor resto vale 108 euros por vilagarciano y continuará subiendo, mientras que los reciclados salen a cero euros- pero, "sobre todo, de coidado do medio ambiente". Por ello, con la campaña quieren incidir en la separación de basura, con el objetivo de reducir la fracción resto, tal y como marcan las directrices europeas.

Excrementos caninos

La recogida selectiva va por buen camino en Vilagarcía y el alcalde incidió en que se van a cumplir los objetivos de la UE, que marcan un aumento del 3 por ciento para los plásticos y del 1 por ciento para el contenedor marrón, entre otras cifras. Sobre este último, Pacho, que estuvo acompañado de José Manuel Otero, de Urbaser, destacó que son 30 toneladas al mes las que se recogen.

Además, las cifras de la fracción resto de 2025 son las menores desde 1999. "Hai unha redución xeralizada da basura negra", explica Pacho.

El servicio de voluminosos también mejoró. Ahora funciona todos los días, pero el alcalde incidió en que "hai que acordalo coa empresa, porque non se poden recoller todos os residuos todos os días", apuntó Varela. Además, la concesionaria indicará el mejor lugar para dejarlo. Ya que, incidió Pacho, no sirve con dejarlos al lado del contenedor "e esperar a que pase o camión da basura". La puesta en marcha de los puntos limpios móviles, con muy buena acogida por parte de la ciudadanía, también mejoró este servicio.

Son estas pequeñas mejoras las que se buscan con las campañas que pondrán en marcha Urbaser y Ravella. La primera, explicativa sobre los comelixos, ya es inminente y llegará al 80 por ciento de los hogares de Vilagarcía. Pero Varela anunció que habrá más y que una será sobre los excrementos caninos, para que toda la ciudadanía colabore en una mejor limpieza de la ciudad.