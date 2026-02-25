Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

La Policía Local de Vilagarcía detuvo a un hombre por violencia de género en San Roque

Ocurrió a primera hora de la mañana y se activó el protocolo previsto

Olalla Bouza
25/02/2026 18:33
Coches de la Policía Local de Vilagarcía
Gonzalo Salgado
La Policía Local de Vilagarcía detuvo esta mañana a un hombre acusado de un delito de violencia de género en la Rúa San Roque. Los hechos ocurrieron a las 7:40 horas y desde el cuerpo municipal se activó el protocolo Viogén, previsto para este tipo de situaciones.

Cabe recordar que, en el caso de que se esté sufriendo violencia machista, además de interponer una denuncia hay un número de teléfono al que se puede recurrir. Se trata del 016, que no deja rastro en la factura aunque es necesario borrarlo, manualmente, del registro de llamadas.

Por otra parte, la Policía Local de Vilagarcía se desplazó a la Rúa Perrón, en Rubiáns, por un accidente laboral. El trabajador de una empresa resbaló y sufrió una fractura de tobillo, por lo que fue trasladado al Hospital do Salnés.

