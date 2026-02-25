Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

El Sergas denuncia una agresión al personal de Urgencias y a la Policía en el Hospital do Salnés

El gerente del área sanitaria asegura que estas situaciones "non se toleran" y anuncia medidas

Olalla Bouza
25/02/2026 22:23
Fachada del Hospital do Salnés, donde ocurrió la agresión
 Gonzalo Salgado
El Área sanitaria de Pontevedra y O Salnés condena el episodio de violencia externa que sufrieron profesionales del servicio de Urgencias del Hospital Comarcal do Salnés. El incidente se produjo ayer a mediodía ucnado un paciente, “con síntomas aparentes de intoxicación e visiblemente alterado”, accedió al centro sanitario para ser atendido y en ese momento fue cuando “agrediu tanto a unha médico coma a un vixiante de seguridade”. El hombre fue reducido por los agentes de la Policía Nacional que se personaron en el hospital, donde uno de ellos “tamén sufriu unha agresión no forcexeo co paciente, ao que finalmente houbo que sedar e intubar”.

El gerente del área sanitaria, José Flores, condena este episodio violento y remarca que “debemos coidar a quen nos coida, para que os nosos pacientes sexan os primeiros beneficiados” y en este sentido agrega que no tolera “ningunha agresión verbal ou física aos nosos profesionais”, motivo por el que “se cursou a pertinente denuncia e se tomarán as medidas legais pertinentes”.

José Flores sostiene que “é tan incomprensible como intolerable que tanto pacientes coma profesionais sofran estas situacións” y recuerda que el personal sanitario “ten consideración de autoridade”.

