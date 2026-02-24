Una promoción privada rehabilitará el Chocolate y facilitará abrir una nueva calle hacia San Cibrán

Vistas de la zona Gonzalo Salgado

Los vecinos de la zona de San Cibrán – en Sobradelo– contarán muy pronto con una vía de conexión con la avenida de Cambados. La Xerencia de Urbanismo acaba de aprobar el proyecto de urbanización que una promotora privada presentó para la parcela en la que estaba el antiguo restaurante Chocolate. El acuerdo permitirá abrir una nueva calle que conectará la carretera general con el camino que lleva a la capilla de San Cibrán. Es justo el punto en el que se celebra la tradicional romería cada año.

Desde el Concello explican que la nueva calle ya estaba prevista originariamente en el Plan Xeral de Ordenación Urbana, de modo que lo que ahora se hará es formalizar esa obligación de cesión como paso previo al desarrollo urbanístico.

Tal y como explican desde la administración local, con este nuevo acuerdo el Concello recibe una superficie de 906 metros cuadrados que deberá ser entregada debidamente asfaltada y dotada de aceras. Esta bordeará el entorno de las parcelas creadas y deberá tener la correspondiente señalización.

Características

Lo cierto es que la obra de carácter privado es ambiciosa, dado que permite sobre todo recuperar un edificio que durante años albergó uno de los restaurantes más emblemáticos de la capital arousana. El Chocolate era un espacio en el que recalaban famosos del nivel de Álvaro Cunqueiro y Felipe González. Fue, de hecho, una de las primeras Estrella Michelin de Galicia y un espacio para el buen comer. Lleva varios años cerrado y el inmueble sin actividad desde aquel entonces. Con esta nueva promoción se rehabilitará y se recuperarán las instalaciones.

El resto de la actual parcela se dividirá en tres partes. La primera, de 1.460 metros cuadrados, es la que alberga la mayor parte de los edificios existentes, entre ellos el restaurante y el hotel, que serán restaurados. En el resto de la superficie podrá construirse a futuro un proyecto de 37 pisos de bajo, dos plantas y aprovechamiento de bajo cubierta. En la segunda zona, de 710 metros –y al otro lado del vial que se acaba de aprobar– están previstos otros 18 pisos más con la misma distribución que los anteriores. Junto a esta – y con frontal hacia la calle San Cibrán– se creará un tercer solar de 180 metros cuadrados de superficie en el que – tal y como figura en la ordenación urbanística de la capital arousana– podría construirse una vivienda de carácter unifamiliar tal y como permite la normativa.