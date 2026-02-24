Un incendio en San Roque obliga a desalojar y confinar vecinos por la elevada emisión de gases

Imagen del incendio originado de madrugada en la calle San Roque

El incendio originado en un edificio en la calle San Roque, en Vilagarcía, obligó a desalojar y a confinar vecinos por la elevada emisión de gases en el inmueble. El suceso ocurrió sobre las cuatro de la madrugada y hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de Emerxencias y de la Policía Local. En el punto constataron que había una mujer pidiendo ayuda a gritos desde una ventana. Ayudados de una autobomba y una autoescalera lograron rescatarla y esta fue trasladada por efectivos sanitarios. Por el interior del edificio también fue evacuada otra persona de la sexta planta.

Debido a la acumulación de gases tóxicos los servicios de emergencias optaron por confinar a los vecinos del inmueble. En el interior del piso afectado los daños son cuantiosos. Hasta el lugar también se desplazaron la Policía Nacional y los Bomberos.