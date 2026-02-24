Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Un incendio en San Roque obliga a desalojar y confinar vecinos por la elevada emisión de gases

Una vecina, que pedía ayuda desde la terraza, fue trasladada a un centro hospitalario

Fátima Frieiro
24/02/2026 09:44
Imagen del incendio originado de madrugada en la calle San Roque
El incendio originado en un edificio en la calle San Roque, en Vilagarcía, obligó a desalojar y a confinar vecinos por la elevada emisión de gases en el inmueble. El suceso ocurrió sobre las cuatro de la madrugada y hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de Emerxencias y de la Policía Local. En el punto constataron que había una mujer pidiendo ayuda a gritos desde una ventana. Ayudados de una autobomba y una autoescalera lograron rescatarla y esta fue trasladada por efectivos sanitarios. Por el interior del edificio también fue evacuada otra persona de la sexta planta.

Debido a la acumulación de gases tóxicos los servicios de emergencias optaron por confinar a los vecinos del inmueble. En el interior del piso afectado los daños son cuantiosos. Hasta el lugar también se desplazaron la Policía Nacional y los Bomberos.

