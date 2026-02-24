Paulo García Conde presenta 'Las ventanas sin rejas' en el Auditorio de Vilagarcía

Paulo García Conde coa súa novela Mónica Ferreirós

El escritor y guionista Paulo García Conde estará en Vilagarcía el próximo 7 de marzo para presentar su novela, ‘Las ventanas sin rejas’, en el Auditorio Municipal. Será en la sala de conferencias, a las 19 horas, y estará acompañado por Sol Aguirre, ponente de temas como el autoconocimiento y el desarrollo personal y autora del blog ‘Las claves de sol’.

Aunque reside en Madrid, García Conde es de Vilagarcía y ya tiene en el mercado tres novelas. La última, aborda desde un punto de vista muy inspirador la salud mental, pero también otros temas de actualidad, como el estrés de la vida cotidiana, la obsesión por ser productivo durante todo el tiempo o la falta de libertad.

Es sobre todo este último tema el que da título a una novela en la que también se hace una profunda crítica sobre la forma al sistema de internamiento perpetuo de las personas con problemas de salud mental. Esta no es la única presentación de novelas de estos días. Y es que el joven vilagarciano Yago Gómez Duro también estará en la librería Planeta Mozo para presentar su poemario ‘Cuando dejó de llover’. Será el sábado, 28 de febrero, a las 20 horas. El establecimiento situado en Rodrigo de Mendoza tiene una amplia agenda.