Vilagarcía

Nuevas funciones para los espectáculos de Carlos Blanco y de Touriñán y Perdomo en Vilagarcía

Fátima Frieiro
24/02/2026 16:17
El humor de primer nivel sigue triunfando en la capital arousana. El espectáculo “Amoriños” – un “first dates” a la gallega interpretado por Xosé Antonio Touriñán y David Perdomo– sigue acumulando récords. De hecho habrá una quinta función que se suma a las otras ya programadas. Será el sábado 14 de mrzo a las 18:30 horas. “Amoriños” se anunció por primera vez para el 13 de diciembre del año pasado. En menos de 48 horas fue necesario habilitar una segunda función y, a los pocos días, una tercera. El público reclamó una cuarta, que será el citado 14 de marzo a las 21 horas. Así cerca de 4.000 personas podrán disfrutar de esta cita en Vilagarcía.

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com por 20,50, 18,50 y 15,50 euros.

"A penúltima"

Por su parte Carlos Blanco juega en casa el próximo día 28 de marzo. Hará dos funciones, una a las 18:30 horas y otra a las 21. Será con su espectáculo “A penúltima”, basado en imágenes e historias viejas y nuevas. Un total de 70 minutos de humor con su estilo inconfundible. Las entradas están a la venta en la plataforma Ataquilla por un precio de 15 euros en la zona A y B y de 12 euros en la C. Citas todas ellas que atraerán a espectadores de otros municipios.

