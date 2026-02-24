Sardinillas de los Peperetes en la mesa de los Beckham Instagram

"Crear recuerdos con los niños, ya sea juntos o uno a uno, siempre ha sido importante para mí, así que esta semana Harper y yo creamos algunos recuerdos más. Te amo, bella dama.". Así describe el exfutbolista David Beckham los días que pasó junto a su hija Harper, que tuvieron también sabor a Carril.

Lo puso la conservera Los Peperetes, que desde hace tiempo se sabe que nunca falta en un evento importante para los Beckham. En esta ocasión se trató de un fin de semana de padre e hija en el que las sardinillas de la conservera de Carril sirvieron como importante reconstituyente tras una agotadora jornada de esquí.

Los Beckham esquiando Instagram

El exfutbolista siempre mostró su preferencia por las conservas gourmet que se hacen en el obrador situado en Valentín Viqueira. Desde hace más de tres décadas, la familia Lorenzo lleva trabajando para convertir el producto que sale de las rías gallegas, y en concreto de la de Arousa, en delicatessen, con recetas únicas que constituyen su mejor secreto.

Una labor que ya le valido diversos reconocimientos y, sobre todo, la pasión del público. Uno de sus fans es David Beckham, que ya en varias ocasiones mostró en redes sociales conservas de Los Peperetes compartiendo momentos especiales de su vida.