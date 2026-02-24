La feria Castes, de Vilagarcía, llega a la Slow Wine Fair de Bolonia

José Dieste durante la cata Cedida

La feria Castes, de Vilagarcía, continúa expandiéndose y estuvo presente en la quinta edición de la Slow Wine Fair, celebrada del 22 al 24 de febrero en Bolonia (Italia), considerada como punto de encuentro de referencia en Europa para productores, profesionales y personas comprometidas con la viticultura sostenible.

La participación del evento vilagarciano en la feria se materializó con la presencia de seis stands, en los que estuvieron representados una destacada selección de vinos y productores gallegos, muchos de ellos premiados en los galardones que anualmente otorga este festival.

En concreto, las bodegas presentes en Bolonia fueron Palacio de Fefiñanes, Attis, Adega do Rincón, Constatina Sotelo, Adega de Vimbio, Adega Coleiro, Quinta da Muradella, Iria Otero, Adega O Cabalín, Mission, Terra Silis, Adega Aba Solleira, Nanclares y Pietro e Pablo Soldavini.

Además de por su compromiso con la viticultura sostenible y con la concepción del vino como "motor de inclusión, dignidade e rexeneración local", la presencia de Castes en la Slow Wine Fair de Bolonia está también propiciada por el hecho de que su promotor, José Dieste es miembro y representante de Slow Food y Slow Wine en España.

La participación en este evento busca, así mismo, fomentar la internacionalización de la feria vilagarciana, consolidando su posición en el escenario global del vino.

Catas y masterclass

De forma paralela a la presencia de Castes en la feria, su director, José Dieste, acompañado por el presidente de la Asociación Galega de Sumilleres, Juanjo Figueiroa, realizaron una masterclass sobre vinos gallegos, a la vez que participaron en charlas y catas celebradas en una importante vinoteca de Bolonia, en la que tuvieron ocasión de presentar y representar la oferta y la riqueza vinícola de Galicia y poner en valor sus variedades, la diversidad de suelos y el potencial del enoturismo gallego.

Dieste también se llevó su premio a casa como hostelero. El Derby, local situado en la Rúa do Río, se hizo con el premio 'Spirito Slow' por la mejor selección de vinos italianos (fuera de Italia) en la carta.