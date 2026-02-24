EU exige al Concello que actúe de forma inmediata ante la proliferación de vallas en aceras

El edil de EU, Juan Fajardo, en un pleno MONICA VILA

El grupo municipal de Esquerda Unida exige al gobierno local que actúe de inmediato ante la proliferación de vallas en las aceras. Dice el portavoz de la formación, Juan Fajardo, que en algunos puntos las vallas llevan años y que esta situación "converte a nosa vila nun auténtico campo de batalla urbano, degradando o espazo público e castigando diariamente á veciñanza".

El izquierdista indica que "non estamos a falar de medidas puntuais por seguridade, senón de abandono institucional". De hecho habla de aceras cerras de forma indefinida, itinerarios peatonales impracticables y una ciudad llena de obstáculos que afectan gravemente a la movilidad y a la accesibilidad para la actividad comercial. "Persoas maiores, veciñanza con mobilidade reducida e familias con carriños pagan o prezo da falta de vontade política, ademais dos riscos que moitos destes valados supoñen para as persoas, ao obrigar a utilizar a estrada en lugar da beirarrúa como acontece en Rosalía de Castro", exponen desde EU.

Fajardo dice que el Concello tiene la obligación de garantizar la seguridad y el uso normal del espacio público. "Cando os propietarios incumpren o seu deber de conservación o Concello debe actuar de forma subsidiaria", subraya EU. De hecho apunta a que existen alternativas para evitar que las vallas estén en la calle.

Esquerda Unida indica que "non é aceptable que a desidia do goberno afecta ao espazo público, nunha sucesión de peches que parece non ter fin. A seguridade non pode ser a escusa para non facer nada durante anos".