El Hospital do Salnés, primero en el Sergas en practicar una pionera técnica de mastectomía
Tiene una menor impacto sobre la imagen corporal que la que se hace con anestesia general
El Hospital do Salnés acaba de convertirse en el primer centro sanitario público comarcal de la red del Servizo Galego de Saúde en efectuar una mastectomía endoscópica ahorradora de piel y complejo areola-mamila, con reconstrucción inmediata protéstica.
Según señalan desde el servicio de Cirugía General y Digestiva del hospital arousán, este tipo de mastectomía es una cirugía oncológica para el tratamiento de tumores, malignos de mama. Representa una técnica altamente segura para las pacientes, con una rápida recuperación postoperatoria y un menor impacto sobre su imagen corporal que la que se hace bajo anestesia general.
"Esta mastectomía endoscópica permítenos, a través dunha incisión mínima, a creación dunha cavidade no tecido, conseguir o campo operatorio necesario para identificar para identificar o plano de disección e extirpar toda a glándula mamaria, conservando unha boa vascularización, realizando unha menor manipulación do tecido mamario e a creación do peto onde se aloxará a prótese mamaria de paciente", explicó el jefe de servicio de Ciruxía Xeral, Rafael Martínez-Almeida Fernández.
Reto técnico e notable beneficio global
Esta intervención supone un reto técnico para el equipo quirúrgico del Hospital do Salnés- compuesto por la doctora María Carral, que se formó con Alejandra García Novoa, del grupo de mama de Benigno Acea en el CHUAC, pionero en Galicia de esta técnica-. Además, participaron n la operación el personal de cirugía Sanmartín y Lladró, que intervinieron a través de una pequeña incisión de cinco centímetros en el suco submamario, al que accedieron por un puerto único con material de endoscopia.
"Todo iso redunda nun notable beneficio global, tanto para o equipo cirúrxico que traballou con maior seguridade e comodidade, coma para o paciente, que ten un menor risco de complicacións locais. Así mesmo, obtense un moi bo resultado cosmético, coa resconstrución inmediata con prótese, mantendo igual obxectivo oncolóxico que coa masetectomía convencional", añadió Martínez-Almeida Fernández