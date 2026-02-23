Vecinos de la Praza da Estación denuncian hundimientos en la acera

En algunos puntos el desnivel es de varios centímetros Mónica Ferreirós

Las comunidades de propietarios del entorno de la Praza da Estación no pueden más. Llevan años presentando escritos en el Concello para que se busque una solución inmediata a los problemas de hundimientos que sufren en la acera y que – temen– deriven en socavones como los que no hace tantos meses se registraron justo en el aparcamiento de la estación de ferrocarril. Los vecinos apuntan que estos desniveles – que son totalmente perceptibles a simple vista– también afectan a la red de alcantarillado y que, de hecho, no es la primera vez que restos de aguas fecales acaban en los garajes del inmueble.

Los problemas, según exponen los afectados, se remontan al menos hasta el año 2012 y desde aquel entonces los escritos que se han metido por Rexistro en el Concello han sido continuos.

Dicen los vecinos que el problema no viene dado únicamente por lo que ocurre con la red de alcantarillado, sino también por los obstáculos a nivel de accesibilidad que provoca el desnivel importante que hay en la acera. “Nesta zona hai veciñanza que vai en cadeira de rodas e que con isto dificúltase moitísimo a súa mobilidade”, exponen.

Varios años

Lo cierto es que la acera se encuentra hundida en varios puntos, algunos de ellos con una diferencia de varios centímetros. Lo que reclaman los afectados que viven en la zona es que, al menos, desde el Concello se encarguen unas catas para determinar qué ocurre exactamente en esa zona. El hundimiento es cada vez más prolongado y el miedo a un socavón más profundo agudizado por las fuertes aguas caídas en los últimos meses está presente.

La situación conlleva filtraciones importantes en las propiedades y así se le ha advertido en más de una ocasión a la administración local. Eso sí, advierten los afectados que no se ha movido ni un dedo desde el Concello para intentar buscar una solución o, al menos, dar con el problema real de lo que está sucediendo.

Los propietarios reclaman también que el camión de desatascados de la red de alcantarillado revise especialmente esta zona por miedo a que se produzcan más desbordamientos.

Además de las personas que viven en el entorno esa es una calle muy transitada y usada para aparcar por parte de los miles de usuarios que tiene la estación de tren.