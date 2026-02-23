Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Teófilo edita un estuche conmemorativo con las siete obras en prosa de Rosalía de Castro

Fátima Frieiro
23/02/2026 20:05
Imagen del estuche de Teófilo Edicións
Teófilo Edicións saca a la luz – con motivo de la conmemoración del nacimiento de Rosalía de Castro– un estuche que reúne las siete obras en prosa de la literata gallega, una de las voces más universales y emblemáticas no solo en Galicia, sino también de la literatura española.

En esta nueva edición se pone en valor no solo la magnitud literaria de la obra, sino también la vigencia de su pensamiento y la profundidad de su legado. Una colección para los amantes de las letras, la historia y la huella de una autora que marcó un antes y un después en la cultura gallega.

En concreto la colección está conformada por la obra “Flavio”, ambientada en las tierras de Iria y en las que el paisaje y la identidad son escenario importante. También está la novela “Ruinas”, “El caballero de las botas azules” o “El primer loco”, una narración novelesca muy en sintonía con la subjetividad de “Follas Novas”. En el estuche también están “Contos da miña terra”, “Lieders” y “La hija dle mar”.

Desde Teófilo hacen así un “homenaje editorial que celebra la fuerza literaria de Rosalía y de su memora, pensando tanto para lectores de toda España como para el público gallego que se reconoce en ella”.

